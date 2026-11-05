Eμφύλιος στο στρατόπεδο Τραμπ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών

Ρήγμα με τον αντιπρόεδρο Βανς, φήμες για αποχώρηση Χέγκσκεθ – Ρούμπιο

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Πρώτη Δημοσίευση: 05.11.26, 20:30
Κόντρα Τραμπ με Βανς, Χέγκσκεθ, Ρούμπιο (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρές πιέσεις δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, με ρήγματα στο στρατόπεδό του.
  • Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποδίδει την ήττα στον πόλεμο στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο κόστος ζωής.
  • Ο Τραμπ απαντά ότι αν έπρεπε να ξανακάνει πόλεμο, θα το έκανε για να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
  • Συζητήσεις για τη διαδοχή του Τραμπ το 2028 περιλαμβάνουν τέσσερις υποψηφίους, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζει την αποχώρηση από την κυβέρνηση.
  • Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τις φήμες για αποχώρηση του Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα αβάσιμο.

Σφοδρές πιέσεις δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών. Στο στρατόπεδό του ανοίγουν ρήγματα και οι αντιδράσεις πληθαίνουν. Tο πολιτικό κλίμα στην Ουάσιγκτον γίνεται όλο και πιο βαρύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, περνά στην αντεπίθεση και στέλνει τα δικά του μηνύματα, τόσο στους επικριτές όσο και στους συμμάχους του.

Ενδιάμεσες εκλογές - Τραμπ: Χάσαμε λόγω του πολέμου με το Ιράν, αλλά άξιζε

Ο Βανς δείχνει τον πόλεμο στο Ιράν ως αιτία της ήττας  

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς βγαίνει πρώτος μπροστά. Με μια ανάρτηση 620 λέξεων στο Χ, εξηγεί γιατί, κατά τη γνώμη του, οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τις εκλογές.

Τζέι Ντι Βανς: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι η αιτία της ήττας μας»

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ. Να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Να δοθεί προτεραιότητα στο κόστος ζωής και στον πληθωρισμό. Να μπει πρώτα η Αμερική. Να αλλάξει η σχέση μας με το Ισραήλ».  
Βέβαια, ο ίδιος  πριν την ήττα εμφανιζόταν να στηρίζει χωρίς δεύτερες σκέψεις την πολιτική Τραμπ.

Η ανάρτηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ

Η ανάρτηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ

Η απάντηση Τραμπ στον Βανς: «Αν έπρεπε να ξανακάνω πόλεμο, θα  ξαναέκανα» 

Ο Τραμπ απάντησε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ: «Πιθανότατα αυτό είναι αλήθεια (ότι ο πόλεμος στο Ιράν συνέβαλε στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών). Αλλά, την ίδια στιγμή, αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα έπρεπε να το ξανακάνω, γιατί μακροπρόθεσμα είναι η μόνη λύση. Δεν μπορείς να αφήσεις το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». 

Σε ερώτηση δημοσιογράφου πάντως αν πιστεύει ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Όποτε το θελήσω, αλλά πρέπει να γίνει σωστά».

Η απάντηση Τραμπ στον Βανς για την ανάγκη τερματισμού της σύρραξης με το Ιράν

Η απάντηση Τραμπ στον Βανς για την ανάγκη τερματισμού της σύρραξης με το Ιράν  

Ο γιος Τραμπ συμφωνεί με τον Βανς! 

Η ανάρτηση Βανς προκαλεί αίσθηση. Όπως και  η αντίδραση από την ίδια την οικογένεια Τραμπ. Ο γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, εξέφρασε τη συμφωνία του με τη θέση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, γράφοντας: «Κάθε λέξη από αυτά» και προσθέτοντας τρία emoji με τον αριθμό 100, θέλοντας πραγματικά να τονίσει πόσο συμφωνεί με όσα λέει ο αντιπρόεδρος! 

 Ο Τραμπ απαντά στην κριτική, θυμίζοντας τις συγκεντρώσεις με χιλιάδες υποστηρικτές του και εξηγεί γιατί πιστεύει ότι ο ίδιος θα είχε κερδίσει: «Αν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, θα είχαμε κερδίσει. Αλλά απλώς... Δεν μπορούσες να μεταφέρεις αυτή την αγάπη. Υπήρχε τόση αγάπη σε εκείνες τις συγκεντρώσεις. Ήταν απίστευτο»  

Η νύχτα της ήττας στον Λευκό Οίκο  

Την ώρα που οι Ρεπουμπλικανοί έχαναν τις εκλογές, ο Τραμπ, σύμφωνα με τη Daily Mail, είχε αποσυρθεί στην ιδιωτική του κατοικία στον Λευκό Οίκο. Μαζί του μόνο δύο στενές συνεργάτιδες: τη Σούζι Γουάιλς και τη Νάταλι Χαρπ. Στους κάτω ορόφους, η εκλογική συγκέντρωση διαλυόταν. Τα φαγητά έμεναν ανέγγιχτα. Οι συνεργάτες αποχωρούσαν.

«Το κλίμα στην προεδρική κατοικία είναι πολύ - πολύ σκοτεινό. Είναι μια σκοτεινή σκηνή. Παρακολουθεί το Fox News, σχεδόν δεν βγάζει λέξη και έχει παραλύσει από τη σιωπή. Ήταν εκτός πραγματικότητας. Ήταν εκτός πραγματικότητας μέχρι την τελευταία στιγμή» περιέγραψε το κλίμα που επικρατούσε στον Λευκό Οίκο η Daily Mail.    


Τέσσερις διεκδικητές από τους Ρεπουμπλικάνους για τον Λευκό Οίκο το 2028

Ήδη αρχίζουν οι συζητήσεις για τη διαδοχή του Τραμπ το 2028. Στο προσκήνιο βρίσκονται τέσσερα ονόματα: ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις και ο γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ. 

Ο Τραμπ δήλωσε όμως ότι…  «ίσως να μην κατέβει κανείς» και ότι δεν ξέρει ποιος θα είναι υποψήφιος.  

Όσον αφορά τον Μάρκο Ρούμπιο, ο ίδιος φέρεται να εξετάζει την αποχώρησή του από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, πηγές από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τη βρετανική κυβέρνηση εκτιμούν ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος παράλληλα ασκεί καθήκοντα συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ίσως εγκαταλείψει τα κυβερνητικά του αξιώματα προκειμένου να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα που «ταρακούνησε» τη Δύση

Την ίδια ώρα ο υπουργός Άμυνας (υπουργός Πολέμου όπως ονομάζεται πλέον επισήμως) Πιτ Χέγκσεθ, φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής για τον πόλεμο στο Ιράν, που σε συνδυασμό με τις οι προβληματικές σχέσεις του με μέλη του Κογκρέσου, τον καθιστά υποψήφιο για αποπομπή από την κυβέρνηση,     

Όπως δήλωσε σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ στο Axios, ο Χέγκσεθ πατάει «σίγουρα σε λεπτό πάγο». Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ κατηγορείται μεταξύ άλλων ότι με τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις του για μία στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, παρέσυρε τον Τραμπ σε μία σύγκρουση που τα αποτελέσματά της βιώνει και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.     

Διάψευση για τον Ρούμπιο από τον Λευκό Οίκο 
 

Όπως πάντως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, ο Λευκός Οίκος διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια για τον Ρούμπιο. 

Πηγή μέσα στην κυβέρνηση αναφέρει, μάλιστα, ότι δεν έχει δείξει διάθεση αποχώρησης, ενώ Λευκός Οίκος και Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτηρίζουν το δημοσίευμα αβάσιμο.  
 

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ΠΙΤ ΧΕΓΚΣΕΘ
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