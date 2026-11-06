Tι είναι η NAVTEX που κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο

Και γιατί εκδίδουν αντι – NAVTEX η Τουρκία

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Tι είναι η NAVTEX και αντι – NAVTEX

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η NAVTEX είναι ανακοίνωση που ενημερώνει πλοία και ναυτικούς για δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές.
  • Εκδίδεται από κρατικές ναυτιλιακές αρχές και περιλαμβάνει πληροφορίες όπως συντεταγμένες και ημερομηνίες.
  • Στην Ελλάδα λειτουργούν σταθμοί NAVTEX σε Ηράκλειο, Λήμνο και Κέρκυρα.
  • Η Τουρκία συχνά εκδίδει αντι-NAVTEX για να αμφισβητήσει τις ελληνικές και κυπριακές ανακοινώσεις.
  • Οι αντι-NAVTEX δηλώνουν ψευδώς την τουρκική δικαιοδοσία στην περιοχή.

Απαντήσεις στα ερωτήματα για το τι είναι η NAVTEX  που τόσο συχνά απασχολεί τον δημόσιο διάλογο και γιατί κάθε φορά που γίνονται έρευνες, έργα ή ασκήσεις, βγαίνουν NAVTEX και αντι – NAVTEX έδωσε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη,  στο βίντεο που  μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.  

Οι απαντήσεις από την Κ. Τσαμούρη για το τι είναι η NAVTEX και η αντι- ΝΑVTEX

Οι απαντήσεις από την Κ. Τσαμούρη για το τι είναι η NAVTEX και η αντι- ΝΑVTEX

Εκδόθηκε η NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου για το καλώδιο GSI

Τι είναι η NAVTEX 

Η NAVTEX είναι απλώς μια ανακοίνωση. Μια ενημέρωση με χρηστικές πληροφορίες.  Με πολύ απλά λόγια, είναι σαν μια ανακοίνωση  προς τα καράβια εν πλω και προς τους ναυτικούς για το τι συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Anti – NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για την ελληνική NAVTEX

Για παράδειγμα, η Ελλάδα μπορεί να εκδώσει μια NAVTEX που να λέει: «Δευτέρα με Τετάρτη θα γίνουν στρατιωτικές ασκήσεις σε αυτή την περιοχή του Αιγαίου». Έτσι, τα πλοία ενημερώνονται ώστε να προσέχουν.

Πώς εκδίδεται μια NAVTEX – Τι πληροφορίες περιλαμβάνει  

Μια NAVTEX εκδίδεται από τις αρμόδιες κρατικές ναυτιλιακές αρχές, δηλαδή από τον σταθμό κοντά στο σημείο όπου θα γίνει η όποια δραστηριότητα και μεταδίδεται με ραδιοσήματα στα πλοία.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX

Στην Ελλάδα λειτουργούν σταθμοί NAVTEX στο Ηράκλειο, στη Λήμνο και στην Κέρκυρα.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τις συντεταγμένες της περιοχής, τις ημερομηνίες και τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Γιατί η Τουρκία εκδίδει anti -NAVTEX

Γιατί η Τουρκία εκδίδει αντι -NAVTEX  

Σχεδόν κάθε φορά που η Ελλάδα ή η Κύπρος εκδίδουν NAVTEX, η Τουρκία εκδίδει αντι-NAVTEX  από δικό της σταθμό, Kυρίως της Σμύρνης ή και της Αττάλειας.   

Με αυτόν τον τρόπο δηλώνει -ψευδώς προφανώς- ότι η περιοχή ανήκει στη δικαιοδοσία της.
 

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ΑΝΤΙ-NAVTEX
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