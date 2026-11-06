Απαντήσεις στα ερωτήματα για το τι είναι η NAVTEX που τόσο συχνά απασχολεί τον δημόσιο διάλογο και γιατί κάθε φορά που γίνονται έρευνες, έργα ή ασκήσεις, βγαίνουν NAVTEX και αντι – NAVTEX έδωσε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, στο βίντεο που μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Οι απαντήσεις από την Κ. Τσαμούρη για το τι είναι η NAVTEX και η αντι- ΝΑVTEX

Τι είναι η NAVTEX

Η NAVTEX είναι απλώς μια ανακοίνωση. Μια ενημέρωση με χρηστικές πληροφορίες. Με πολύ απλά λόγια, είναι σαν μια ανακοίνωση προς τα καράβια εν πλω και προς τους ναυτικούς για το τι συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Για παράδειγμα, η Ελλάδα μπορεί να εκδώσει μια NAVTEX που να λέει: «Δευτέρα με Τετάρτη θα γίνουν στρατιωτικές ασκήσεις σε αυτή την περιοχή του Αιγαίου». Έτσι, τα πλοία ενημερώνονται ώστε να προσέχουν.

Πώς εκδίδεται μια NAVTEX – Τι πληροφορίες περιλαμβάνει

Μια NAVTEX εκδίδεται από τις αρμόδιες κρατικές ναυτιλιακές αρχές, δηλαδή από τον σταθμό κοντά στο σημείο όπου θα γίνει η όποια δραστηριότητα και μεταδίδεται με ραδιοσήματα στα πλοία.

Στην Ελλάδα λειτουργούν σταθμοί NAVTEX στο Ηράκλειο, στη Λήμνο και στην Κέρκυρα.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τις συντεταγμένες της περιοχής, τις ημερομηνίες και τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Γιατί η Τουρκία εκδίδει αντι -NAVTEX

Σχεδόν κάθε φορά που η Ελλάδα ή η Κύπρος εκδίδουν NAVTEX, η Τουρκία εκδίδει αντι-NAVTEX από δικό της σταθμό, Kυρίως της Σμύρνης ή και της Αττάλειας.

Με αυτόν τον τρόπο δηλώνει -ψευδώς προφανώς- ότι η περιοχή ανήκει στη δικαιοδοσία της.

