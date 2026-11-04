Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να εξαγοράσεις μια εκλογική αναμέτρηση

«΄Εχουμε την πιο ισχυρή τεχνολογία στον κόσμο χωρίς εποπτεία»

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τον φωτογράφο Platon για την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογική ισχύ.
  • Εξέφρασε αμφιβολίες για την εμπιστοσύνη σε ανθρώπους όπως ο Έλον Μασκ που αναπτύσσουν τεχνολογία χωρίς εποπτεία.
  • Αναφέρθηκε στην πολιτική επιρροή του Μασκ μέσω χρηματοδότησης και την αποτυχία του να επηρεάσει εκλογές στο Τέξας.
  • Τόνισε ότι δεν μπορείς να 'αγοράσεις' μια εκλογική αναμέτρηση, ανεξάρτητα από τον πλούτο.
  • Επεσήμανε ότι οι λόγοι πίσω από τη δημόσια παρέμβαση είναι συχνά ιδεολογικοί ή πολιτικοί.

Η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογική ισχύς και η ανάγκη ελέγχου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διεθνούς φήμης φωτογράφο Platon στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης έργων του τελευταίου με τίτλο People Power στο Μουσείο Μπενάκη (κτήριο Πειραιώς).

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Ο πρωθυπουργός έθεσε τη διάσταση του πόσο ισχυροί είναι οι άνθρωποι που εξελίσσουν μία τεχνολογία και σε ποιον λογοδοτούν.«΄Εχουμε την πιο ισχυρή τεχνολογία στον κόσμο χωρίς εποπτεία και εμπιστευόμαστε ανθρώπους όπως ο Έλον Μασκ ότι θα κάνουν το σωστό; Έχω τις αμφιβολίες μου...», ανέφερε μεταξύ άλλων.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε επίσης το ζήτημα της απόπειρας πολιτικής επιρροής του Έλον Μασκ μέσω χρηματοδότησης: «Η δεύτερη διάσταση είναι πόσο ισχυροί είναι αυτοί οι άνθρωποι», είπε. «Είναι ΟΚ ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο να ξοδέψει 440 εκατομμύρια δολάρια για να επηρεάσει μια αναμέτρηση στο Τέξας... Δεν δούλεψε. Είναι καλό θεωρώ με αυτή την έννοια το γεγονός ότι δεν μπορείς να "αγοράσεις" μια εκλογική δοκιμασία ανεξάρτητα από το πόσο πλούσιος είσαι γιατί για ποιο λόγο ασχολείσαι με τη δημόσια σφαίρα; Για ιδεολογικούς λόγους ή επειδή θέλεις να επηρεάσεις τη δημόσια πολιτική; Είναι μάλλον το δεύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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