Δημόκριτος: Ο πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο Ινστιτούτο Πληροφορικής

Μια υπερσύγχρονη ερευνητική υποδομή που φιλοξενεί έρευνα αιχμής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εγκαινιάστηκε το νέο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόκριτου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Ανακοινώθηκε η ίδρυση όγδοου Ινστιτούτου αφιερωμένου στην Ηθική, Ακεραιότητα και Ασφάλεια της Έρευνας.
  • Το νέο κτίριο φιλοξενεί έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη, δίκτυα επόμενης γενιάς και κυβερνοασφάλεια.
  • Στο κτίριο στεγάζεται data center που εξυπηρετεί όλα τα ινστιτούτα του Δημόκριτου και συνδέεται με τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ.
  • Η κατασκευή χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αποτελεί πεδίο μελέτης για τεχνολογίες ευφυών κτιρίων.

Την ίδρυση του όγδοου Ινστιτούτου στον Δημόκριτο που θα είναι αφιερωμένο στην Ηθική, την Ακεραιότητα και την Ασφάλεια της Έρευνας ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του νέου κτιρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόκριτου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«ΔΑΙΔΑΛΟΣ»: Πώς λειτουργεί & ποιοι θα μπορούν να τον αξιοποιήσουν

 «Δεν είναι, νομίζω, τυχαίο ότι τελικά μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, την ίδια στιγμή που, δυστυχώς, άλλες πολιτικές δυνάμεις παραμένουν εγκλωβισμένες στο χθες ή ακόμη και στο προχθές», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Δημόκριτος: Ο πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο Ινστιτούτο Πληροφορικής

«Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά, που αναδεικνύει ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τη νέα γενιά και, κυρίως, ποιος νοιάζεται για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, σε μια εποχή κατά την οποία συντελούνται τόσο μεγάλες, κοσμοϊστορικές αλλαγές», πρόσθεσε.

Το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», αποτελεί μια υπερσύγχρονη ερευνητική υποδομή που φιλοξενεί έρευνα αιχμής στην τεχνητή νοημοσύνη, στα δίκτυα επόμενης γενιάς και στην κυβερνοασφάλεια.

Εκτός από ερευνητικές δράσεις, το νέο κτίριο στεγάζει το data center του «Δημόκριτου», που θα εξυπηρετεί όλα τα ινστιτούτα του «Δημόκριτου», αλλά και τις εταιρείες που έχουν ενταχθεί στο τεχνολογικό πάρκο «Λεύκιππος». 

Δημόκριτος: Ο πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο Ινστιτούτο Πληροφορικής

Στο data center θα φιλοξενηθεί, επίσης, κόμβος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), που θα το διασυνδέει με ταχύτητα και ασφάλεια με τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ, διευκολύνοντας τη μεταφορά δεδομένων προς επεξεργασία για ερευνητικές και άλλες εφαρμογές.

Στο νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στεγάζονται και τα γραφεία της εταιρείας «Pharos A.E.», που είναι το ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί τον εμπορικό κλάδο του έργου PHAROS και αναλαμβάνει την αλληλεπίδραση και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Δημόκριτος: Ο πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο Ινστιτούτο Πληροφορικής

Σημειώνεται τέλος ότι το νέο κτίριο δεν φιλοξενεί μόνο πολύπλευρες δραστηριότητες, αλλά αποτελεί και το ίδιο ένα πεδίο μελέτης. Είναι ένα έξυπνο κτίριο που έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει ένα ζωντανό πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες ευφυών κτιρίων.

Η κατασκευή του κτιρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κτιριακό πρόγραμμα για τον «Δημόκριτο», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

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