Αλλαγή στον προγραμματισμό των εμφανίσεών της ανακοίνωσε η Ιουλία Καλλιμάνη, καθώς η πρεμιέρα της στο Tokyo Theater Athens, που είχε οριστεί για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η τραγουδίστρια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου αναδημοσίευσε την ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της για την αναβολή.

Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που η Ιουλία Καλλιμάνη θα βρεθεί στη σκηνή του Tokyo Theater Athens. Αυτή τη φορά, μάλιστα, θα έχει στο πλευρό της τη Ζόζεφιν, σε ένα μουσικό σχήμα που φιλοδοξεί να συνδυάσει τις λαϊκές επιτυχίες με την pop μουσική.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ο Γιάννης Στεφανίδης, ενώ τα DJ sets θα αναλάβει ο Νίκος Καλούδης.

Ο λόγος της αναβολής της πρεμιέρας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Tokyo Theater Athens, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να υπάρξει περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση των απαραίτητων προετοιμασιών στον χώρο, ώστε όλα να είναι έτοιμα για την υποδοχή του κοινού.

Στο μήνυμα που κοινοποίησε η τραγουδίστρια αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη πρεμιέρα μας αναβάλλεται, καθώς χρειαζόμαστε λίγο επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουμε όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες, ώστε να σας υποδεχτούμε όπως ακριβώς σας αξίζει.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας.

Σύντομα κοντά σας με νέα ημερομηνία».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα, καθώς η νέα ημερομηνία αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.