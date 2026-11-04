Μαρία Παναγοπούλου: Όσα είπε για το νέο της βιβλίο με τίτλο «Η Ζωή Μετά»/ Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Η Μαρία Παναγοπούλου παρουσίασε το νέο της βιβλίο με τίτλο «Η Ζωή Μετά» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε η δημοσιογράφος - συγγραφέας μαζί με τη Λένα Μαντά και την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Λένα Μαντά- Μαρία Παναγοπούλου- Ντορέττα Παπαδημητρίου/ NDP

Η σύζυγος του αείμνηστου Κώστα Χαρδαβέλλα μίλησε για το βιβλίο, που έγραψε μετά τον θάνατο του. «Ένα βιβλίο πάρα πολύ ιδιαίτερο για μένα. Ένα διαφορετικό βιβλίο, γιατί εγώ είμαι διαφορετική και είναι η ζωή κάθε γυναίκας μετά από μια μεγάλη αλλαγή, μετά από την απώλεια, μετά από τον χωρισμό, μετά από μια νέα ευκαιρία στη δουλειά της, μετά τη φυγή των παιδιών στο εξωτερικό, μετά,

μετά, μετά, μετά... Είναι όλα αυτά τα μετά που εμείς οι γυναίκες προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε και τελικά δεν ζούμε το τώρα, το εδώ και τώρα», είπε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Η Μαρία Παναγοπούλου εξήγησε και τι συμβολίζει η πεταλούδα στο εξώφυλλο του βιβλίου. «Λοιπόν, η πεταλούδα είναι ψυχή και στο εξώφυλλο είναι η ψυχή του ανθρώπου που δεν είναι εδώ η φυσική του παρουσία του Κώστα, του συζύγου μου, αλλά εδώ είναι», είπε συγκινημένη.

«Ο στόχος είναι να μπορώ να αναφέρομαι χωρίς να συγκινούμαι. Θα τον πετύχω. Σας το υπόσχομαι. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα», συμπλήρωσε.

Μαρία Παναγοπούλου στην παρουσίαση του βιβλίου της «Η Ζωή Μετά»/ NDP

Στην παρουσίαση του βιβλίου παρευρέθηκε πλήθος κόσμου. Στη σημαντική αυτή στιγμή, εκεί ήταν η στενή συνεργάτιδα και φίλη της, Ζήνα Κουτσελίνη, η δημοσιογράφος του «Πρώτου καφέ με τη Ζήνα» Κατερίνα Σουλιώτη, ο Μάκης Πουνέντης κ.ά.

Ζήνα Κουτσελίνη- Μαρία Παναγοπούλου / NDP

Κατερίνα Σουλιώτη- Μάκης Πουνέντης/ NDP

Ντορέττα Παπαδημητρίου- Μαρία Παναγοπούλου- Λένα Μαντά / NDP