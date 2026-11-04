Είναι καταξιωμένη Ελληνίδα δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και ραδιοφωνικός παραγωγός με μακρά πορεία στο δυναμικό του Star.

Κι αν ακόμα δεν την αναγνωρίσατε, σας αποκαλύπτουμε ότι η νεαρή κοπέλα της φωτογραφίας δεν είναι άλλη από τη Ράνια Τραγόμαλλου.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Star την ώρα του καθήκοντος!

Παρά το γεγονός ότι έχει ταυτιστεί στη συνείδηση του κοινού με τα ξανθά της μαλλιά, η ίδια αποφάσισε να κάνει μια νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από την εποχή που ήταν μελαχρινή.

Στην ανάρτησή της, η γνωστή δημοσιογράφος επέλεξε να συνοδεύσει το παλιό της πορτραίτο με μια πολύ χιουμοριστική και αυτοσαρκαστική ατάκα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Υπήρξα μελαχρινή. Θα σέβεστε», συνοδεύοντας τη φράση με emojis που γελούν και μια καρδιά.

Ράνια Τραγόμαλλου: Η σπάνια φωτογραφία από τα παλιά

Μια τρυφερή και απολαυστική στιγμή που αποδεικνύει πως η Ράνια Τραγόμαλλου διαθέτει εξαιρετικό χιούμορ και αυτοσαρκασμό, δείχνοντας στο κοινό της μια εντελώς διαφορετική, αλλά εξίσου εντυπωσιακή εικόνα από τα παλιά!