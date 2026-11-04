Κυβερνοεπίθεση σε γαλλική τράπεζα: Υπεξαίρεσαν 133 εκατ. δολάρια

Υπό έλεγχο η επίθεση λέει η τράπεζα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa υπήρξε θύμα κυβερνοεπίθεσης με ζημιά 133 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Οι χάκερ πραγματοποίησαν δόλιες συναλλαγές και διοχέτευσαν κεφάλαια σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τον ερευνητή ZachXBT, ο οποίος εντόπισε επιπλέον αναλήψεις άνω των 27 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Η τράπεζα δήλωσε ότι η επίθεση έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν αναμένονται επιβαρύνσεις για τους πελάτες.
  • Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες και οι μηχανισμοί της κυβερνοεπίθεσης.

Κυβερνοεπίθεση με οικονομική ζημιά εκατομμυρίων δολαρίων φέρεται να δέχθηκε η γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa, με τους χάκερ να πραγματοποιούν δόλιες συναλλαγές και να διοχετεύουν κεφάλαια σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων

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Σύμφωνα με όσα μετέδωσε από το Παρίσι η ανταποκρίτρια του Star, Μαρία Δεναξά, η οικονομική ζημιά από την επίθεση εκτιμάται στα 133 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 118 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από τις αποκαλύψεις του ZachXBT, Αμερικανού ερευνητή που χρησιμοποιεί ψευδώνυμο και έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τις έρευνές του στην ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων και την ανίχνευση οικονομικών εγκλημάτων.

Ο ερευνητής είχε αναφέρει αρχικά ότι μια «οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» φέρεται να είχε χάσει 106 εκατομμύρια δολάρια.

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Την Τρίτη επανήλθε με νέα στοιχεία, γνωστοποιώντας ότι εντόπισε επιπλέον αναλήψεις άνω των 27 εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η υπόθεση αφορούσε τη γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa.

Οι ύποπτες κινήσεις κεφαλαίων εντοπίστηκαν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ οι δράστες φέρονται να διοχέτευσαν χρήματα σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, μετατρέποντας σημαντικό μέρος τους σε ψηφιακά νομίσματα.

Η Crédit Mutuel Arkéa ανακοίνωσε ότι η κυβερνοεπίθεση έχει τεθεί υπό έλεγχο.

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Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι δεν αναμένεται οικονομική επιβάρυνση για τους πελάτες της, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους συναλλασσόμενους με αυτήν.

Ωστόσο, η ανακοίνωση για τον έλεγχο του περιστατικού δεν απαντά σε όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν από την υπόθεση.

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Παραμένουν αδιευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι δόλιες συναλλαγές, καθώς και οι μηχανισμοί που επέτρεψαν την κυβερνοεπίθεση.

Η υπόθεση της Crédit Mutuel Arkéa αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες απέναντι σε ολοένα πιο σύνθετες ψηφιακές επιθέσεις, ιδιαίτερα όταν οι ύποπτες συναλλαγές συνδέονται με τη μεταφορά κεφαλαίων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

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