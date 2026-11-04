Good Job Nicky: «Έγιναν πράγματα που μου στοίχισαν. Κλείστηκα πολύ»

«Έπαιζα μπάσκετ, στο όριο του επαγγελματικού», είπε στο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Good Job Nicky συμμετείχε στο event Vogue Change Makers και μίλησε για το αθλητικό του παρελθόν στο μπάσκετ.
  • Αποκάλυψε ότι σταμάτησε το μπάσκετ λόγω τραυματισμού και ακολούθησε τη μουσική.
  • Η νέα του δουλειά, το άλμπουμ ''Gone Missing'', θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου.
  • Ο δίσκος αποτυπώνει την προσωπική του διαδρομή και την εσωστρέφεια που βίωσε τα τελευταία χρόνια.
  • Ο καλλιτέχνης ελπίζει ότι η μουσική του θα βοηθήσει άλλους που περνούν παρόμοιες φάσεις.

Στο λαμπερό event Vogue Change Makers, έδωσε το «παρών» ο Good Job Nicky. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, με το ιδιαίτερο στυλ μίλησε στο star.gr για το αθλητικό του παρελθόν -που δε γνωρίζαμε- την εσωστρέφεια των τελευταίων χρόνων, αλλά και το νέο του άλμπουμ που σηματοδοτεί τη μεγάλη του επιστροφή.

good job nicky

Good Job Nicky - Vogue Change Makers/ ndp

Η κουβέντα ξεκίνησε με αφορμή το ύψος του, με τον ίδιο να αποκαλύπτει μια άγνωστη πτυχή της ζωής του: «Έπαιζα μπάσκετ για πάρα πολύ καιρό, στο όριο του επαγγελματικού. Σταμάτησα γιατί τραυματίστηκα, όπως λένε όλοι... Αλλά όχι, ακολούθησα τη μουσική. Έπρεπε να ακολουθήσω τη μουσική.»

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Το νέο άλμπουμ «Gone Missing» και τα χρόνια της «απομόνωσης»

Ανακοινώνοντας την κυκλοφορία της νέας του δουλειάς στις 20 Νοεμβρίου, ο Good Job Nicky εξήγησε τη βαθιά προσωπική διαδρομή που αποτυπώνεται στον νέο του δίσκο με τίτλο ''Gone Missing''': «Ο δίσκος λέγεται ''Gone Missing'' και έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχα χαθεί για πολύ καιρό. Είχαν γίνει κάποια πράγματα τα οποία ψυχολογικά κάπως μου στοίχησαν, αλλά με μεγάλωσαν, με ωρίμασαν και δημιουργικά και καλλιτεχνικά και σαν άνθρωπο.

Είμαι πλέον έτοιμος να το μοιραστώ όλο αυτό το πράγμα που έζησα, σε όλες τις διαστάσεις, και νιώθω ότι μπορώ με αυτόν τον τρόπο κι εγώ κάπως να βοηθήσω έναν άνθρωπο που περνάει την ίδια φάση.»

Παραδεχόμενος την εσωστρέφεια που βίωσε το προηγούμενο διάστημα, συμπλήρωσε:

«Με χάσατε. Υπήρχαν 2,5 με 3 χρονάκια τα οποία δεν έβγαζα, δεν έκανα... Απλά έγραφα. Είχα κλειστεί στον εαυτό μου πάρα πάρα πολύ, απαραίτητο κακό, απαραίτητο καλό, θα πω και τα δύο».

 

 

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