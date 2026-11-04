Θέση για τη δημόσια αντιπαράθεση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα πήρε η Αννίτα Πάνια, μιλώντας με τον Ηλία Ψινάκη στην εκπομπή Στο Γηροκομείο. Η παρουσιάστρια, που έχει αποκτήσει έναν γιο με τον συνθέτη, αναφέρθηκε τόσο στην αρχή της σύγκρουσης όσο και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις εντάσεις στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η συζήτηση έγινε με αφορμή το ενδιαφέρον που έχει προκληθεί γύρω από την κόντρα των δύο καλλιτεχνών. Η Αννίτα Πάνια εξήγησε ότι δέχεται συνεχώς κλήσεις για να τοποθετηθεί δημόσια, λέγοντας: «Κάθε μέρα ξυπνάω με πενήντα αναπάντητες κλήσεις».

Διευκρίνισε πάντως ότι θεωρεί αναμενόμενη την επιμονή των δημοσιογράφων να ζητούν τη θέση της για το θέμα. Όπως είπε: «Εντάξει, δεν το βρίσκω παράλογο βέβαια να προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν, ας πούμε, την έρευνά τους».

Τι είπε η Αννίτα Πάνια για τον Νίκο Καρβέλα

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο Ηλίας Ψινάκης ανέφερε ότι για χρόνια έκανε παρέα με τον Νίκο Καρβέλα. Από την πλευρά της, η Αννίτα Πάνια θυμήθηκε τη δική της σχέση με τον συνθέτη σε επίπεδο παρέας και σχολίασε με χιούμορ: «Κι εγώ έκανα παρέα με τον Καρβέλα, τώρα που μου το θύμησες. Έχουμε κάνει παρέα, ναι. Ναι, είναι πολύ καλός, καλός είναι στην παρέα».

Όταν η κουβέντα επέστρεψε στην αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, η παρουσιάστρια διατύπωσε καθαρά τη δική της εκτίμηση για το ποιος άνοιξε τη δημόσια συζήτηση. «Βασικά νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό. Όταν ακούω Άννα Βίσση, μου κάνει σπα εγκεφαλικό η φωνή της. Τι να κάνω;».

Η αναφορά της στην Άννα Βίσση συνδύασε την τοποθέτησή της για την κόντρα με ένα προσωπικό σχόλιο θαυμασμού για τη φωνή της τραγουδίστριας.

Στο ίδιο απόσπασμα, η Αννίτα Πάνια ανέπτυξε και μια γενικότερη άποψη για τις συγκρούσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Όπως εξήγησε, για εκείνη ο καβγάς έχει νόημα όταν αφορά πρόσωπα που εκτιμά και υπολογίζει. Χαρακτηριστικά είπε: «Δηλαδή θα τσακωνόμουν μόνο με άνθρωπο τον οποίο παίρνω στα σοβαρά, με άνθρωπο που δεν παίρνω στα σοβαρά, δεν τσακώνομαι».

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η διαφωνία, ο αντίλογος και η ένταση μπορούν να συνυπάρχουν με τη συνέχεια μιας σχέσης. «Όταν τον παίρνω σοβαρά όμως, θα του την πω, θα έχω αντίλογο, θα έχω το επιχείρημά μου, θα στραβώσω, θα μανουριάσω, θα τα ξαναβρώ», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι το σχόλιό της αφορούσε γενικά τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η πλήρης συνέντευξη της Αννίτας Πάνια στο Γηροκομείο αναμένεται να ανέβει στο YouTube απόψε στις 19.00.