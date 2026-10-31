Με άφθονη δόση χιούμορ και μια αποκριάτικη διάθεση, η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης αποφάσισαν να γιορτάσουν το Halloween, επιλέγοντας μεταμφιέσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες!
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Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο γνωστός μάνατζερ συνδέονται εδώ και πολλά χρόνια με μια στενή φιλία, ενώ συχνά μοιράζονται κοινές στιγμές και εξόδους. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, οι δυο τους ταξίδεψαν στο Μαρόκο, όπου βρέθηκαν στο πλευρό της καλής τους φίλης, Δήμητρας Κούστα, για την ονομαστική της εορτή.
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Αυτή τη φορά, ωστόσο, επέλεξαν να δώσουν μια διαφορετική νότα στη βραδιά τους, εμπνεόμενοι από την επικαιρότητα γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Έτσι, αποφάσισαν να μεταμφιεστούν σε… Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα!
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε ως ο εαυτός της, με ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο σύνολο, ιδιαίτερο παντελόνι, μποτάκια και γούνινο γιλέκο. Από την άλλη, ο Ηλίας Ψινάκης μεταμορφώθηκε σε Νίκο Καρβέλα, φορώντας λευκή περούκα και κάπα, ολοκληρώνοντας με τον πιο χιουμοριστικό τρόπο την εμφάνισή του.
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Ο ίδιος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από τις μεταμφιέσεις τους, συνοδεύοντάς τη με μια απολαυστική λεζάντα.
«Βίσση – Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή… η @annavissiofficial !!! Happy Halloween», έγραψε χαρακτηριστικά, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια χιουμοριστική ματιά στη βραδιά τους.
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