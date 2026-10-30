Για την ευαίσθητη πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια και την τρίμηνη παραμονή του σε κλινική στο Λονδίνο μίλησε ο Βαγγέλης Μητρογιάννης, στη συνέντευξή του στον Νίκο Γεωργιάδη και τη Huffington Post, που αναμετάδωσε η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένεια προχωρά σε εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή.

Ο Βαγέλης Μητρογιάννης, ο οποίος είχε προσωπική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και ήταν ένας από τους ανθρώπους που τον είχαν συναντήσει από κοντά λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, περιέγραψε τον τραγουδιστή ως έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο άνθρωπο, με έντονα συναισθήματα και τον δικό του τρόπο να αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

«Ο Γιώργος ήταν μια ευαίσθητη ψυχή. Έβγαζε πολύ συναίσθημα. Είχε πολλές ευαισθησίες. Τα έβλεπε τα πράγματα με το δικό του τρόπο. Με το δικό του πρίσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι τον τελευταίο καιρό δεν ήταν ευτυχισμένος με όλα όσα συνέβαιναν στην προσωπική του ζωή.

«Φυσικά δεν ήταν ευτυχισμένος. Κάθε άλλο θα έλεγα», είπε, διευκρινίζοντας ότι υπήρξαν παλαιότερες περίοδοι κατά τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πραγματικά χαρούμενος.

Όπως εξήγησε, υπήρχαν συγκεκριμένα ζητήματα που τον απασχολούσαν έντονα και είχαν επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία του.

Όπως η ακούσια εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εμπειρία αποτέλεσε ένα μεγάλο ψυχικό τραύμα για τον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ζητούσε βοήθεια από συγκεκριμένους ανθρώπους και εξέφραζε τον φόβο του για την παραμονή του εκεί.

«Έλεγε ότι “αν με αφήσετε εδώ, αν μείνω εδώ, δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι χειρότερο. Πραγματικά θα τρελαθώ”», ανέφερε ο Μητρογιάννης, μεταφέροντας όσα θυμόταν από εκείνη την περίοδο.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρίμηνη παραμονή σε κλινική στο Λονδίνο

Μία ακόμη σημαντική αποκάλυψη της συνέντευξης αφορούσε ένα ταξίδι που είχαν πραγματοποιήσει μαζί στην Αγγλία πριν από μερικά χρόνια.

Ο Βαγγέλης Μητρογιάννης ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο για ταξίδι αναψυχής, αλλά για μια επίσκεψη σε συγκεκριμένη κλινική, στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε για τρεις μήνες.

Μάλιστα, διέψευσε τον χαρακτηρισμό της κλινικής ως κέντρου αποτοξίνωσης, όπως είχε παρουσιαστεί σε τηλεοπτικές αναφορές.

Όπως εξήγησε, ο ίδιος συνόδευσε τον τραγουδιστή στο Λονδίνο, ωστόσο έμενε σε ξενοδοχείο, καθώς οι κανόνες της κλινικής επέτρεπαν μόνο ένα άτομο να τον επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα.

«Μαζί το είχαμε συζητήσει, το είχαμε κάνει και ήθελα πραγματικά να πάει σε μια τέτοια κλινική», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το αν η συγκεκριμένη παραμονή είχε βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, απάντησε θετικά, λέγοντας ότι του είχε κάνει καλό.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στην οικογένειά του και η έκκληση για τη μουσική του

Παράλληλα, ο κ. Μητρογιάννης μίλησε και για τη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, επιβεβαιώνοντας ότι ο τραγουδιστής είχε ιδιαίτερη αδυναμία στους δικούς του ανθρώπους και κυρίως τη μητέρα του.

Όπως ανέφερε, φρόντιζε την οικογένειά του και είχε αναλάβει πολλές φορές τον ρόλο του ανθρώπου που βρισκόταν δίπλα σε όλους.

Μάλιστα, τον χαρακτήρισε «φύλακα άγγελο» και «Άη Βασίλη», θέλοντας να περιγράψει τη γενναιοδωρία και τη φροντίδα που έδειχνε στους αγαπημένους του.

Στη συνέντευξη εξέφρασε ακόμη δύο επιθυμίες σχετικά με τη μνήμη του τραγουδιστή. Η πρώτη αφορά στην απόδοση δικαιοσύνης για τις συνθήκες που συνδέονται με τον θάνατό του.

Η δεύτερη αφορά την καλλιτεχνική του κληρονομιά. Συγκεκριμένα, απηύθυνε έκκληση προς τους κληρονόμους να διατεθούν τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα και τη μουσική του για τη μνήμη και την ψυχή του, μιας και ο ίδιος δεν είχε αφήσει διαθήκη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι εργασίες για το νέο ταφικό μνημείο στη Νίκαια

Την ίδια ώρα, εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας, όπου βρίσκεται ο τάφος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Νάσος Γουμενίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», παρουσίασε τις πληροφορίες του ρεπορτάζ για το σχέδιο που έχει επιλέξει η οικογένεια, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας νέος χώρος μνήμης για τον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε, η οικογένεια αναμένεται να αγοράσει τον συγκεκριμένο χώρο, ώστε να δημιουργηθεί εκεί ο οικογενειακός τάφος.

Όπως ανέφερε, αφού εξέτασε τρεις διαφορετικές προτάσεις από συγκεκριμένο κατασκευαστή ταφικών μνημείων, επέλεξε μία από αυτές.

Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή ενός μικρού μαρμάρινου μαυσωλείου, το οποίο θα θυμίζει ένα μικρό σπιτάκι. Το ύψος του, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, θα κυμαίνεται περίπου από 1,80 έως 2 μέτρα.

Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, αποφασίστηκε να απομακρυνθούν και δέντρα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η κατασκευή.

Ο Νάσος Γουμενίδης σημείωσε ότι οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι και η πληροφορία που αφορά στην Αρίθα, το αγαπημένο σκυλάκι του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο είχε χάσει περίπου έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του.

Όπως μεταφέρθηκε στο ρεπορτάζ, ο τραγουδιστής είχε θάψει το σκυλάκι στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε στη Βούλα.

Η επιθυμία της οικογένειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, είναι να μεταφερθούν τα οστά του ζώου στον νέο ταφικό χώρο, ώστε να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο με τον οποίο είχε αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό.