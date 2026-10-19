Θάνατος Μαζωνάκη: Το νέο υπόμνημα του γιατρού - Τι λέει για τη σύζυγό του

«Κάνω ιατρικές πράξεις κλασικής Ιατρικής», υποστηρίζει

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο προφυλακισμένος γιατρός στην υπόθεση Μαζωνάκη κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα στον ανακριτή.
  • Αρνείται κάθε σχέση με τη θεραπεία και επικρίνει τη σύζυγό του για τις ιατρικές της πρακτικές.
  • Υποστηρίζει ότι οι ενέργειές του είναι σοβαρές ιατρικές πράξεις και δεν σχετίζονται με την εναλλακτική ιατρική.
  • Δηλώνει ότι η φυλάκισή του οφείλεται στη σύζυγό του και ζητά αποφυλάκιση καλώντας μάρτυρες υπέρ του.
  • Κατέθεσε νέος μάρτυρας για το ραντεβού του γιατρού την ημέρα του θανάτου του Μαζωνάκη.

Ο προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη κατέθεσε σήμερα (Δευτέρα 19/10) στον ανακριτή συμπληρωματικό υπόμνημα. Επιμένει ότι δεν έχει σχέση με τη θεραπεία και «αδειάζει» για άλλη μία φορά την σύζυγό του. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Τασούλας Παπανικολάου. 

Μαζωνάκης: Τι μαρτυρούν οι ουσίες που βρέθηκαν - Ο Γ. Φιτσιάλος εξηγεί

Θάνατος Μαζωνάκη: Το νέο υπόμνημα του γιατρού - Τι λέει για τη σύζυγό του

Ο κατηγορούμενος γιατρός λέει, ουσιαστικά, ότι αυτά που έκανε η σύζυγός του στους ασθενείς της δεν είναι ιατρική. Μάλιστα, τη «σφάζει» με το γάντι και για την ειδικότητα που δεν έχει. Με αφορμή ασθενή του υποστηρίζει:

«Συνταγογράφησα  σοβαρές ιατρικές εξετάσεις της ειδικότητάς μου και ουδεμία διασύνδεση έχουν οι πρακτικές μου με αυτές της γιατρού ή με την «εναλλακτική» ιατρική όπως αποδεικνύεται δι’ αυτών των εγγράφων και μαρτυρικών καταθέσεων. Πρόκειται για σοβαρές ιατρικές πράξεις κλασικής Ιατρικής την οποία ασκώ και με εμπιστεύονται χιλιάδες ασθενείς επί δεκαετίες».

Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του

Θάνατος Μαζωνάκη: Το νέο υπόμνημα του γιατρού - Τι λέει για τη σύζυγό του

Με βάση τους ισχυρισμούς του προκύπτει το ερώτημα γιατί το πρώτο μηχάνημα ινουσφαίρεσης ήταν και στο δικό του όνομα. 

Ο γιατρός θέλει πάση θυσία να αποφυλακιστεί. Το δείχνει με κάθε τρόπο, καλώντας ακόμα και μάρτυρες να καταθέσουν υπέρ του. Θεωρεί ότι βρίσκεται στη φυλακή εξαιτίας της συζυγικής του ιδιότητας.

Σημειώνεται ότι σήμερα κατέθεσε κι ένας νέος μάρτυρας, πρόκειται για το ραντεβού του γιατρού στη μία το μεσημέρι τη μοιραία ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Επαναλαμβάνει όσα γνωρίζαμε και επιβεβαιώνει ότι ο γιατρός έφυγε.


 

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