Ο προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη κατέθεσε σήμερα (Δευτέρα 19/10) στον ανακριτή συμπληρωματικό υπόμνημα. Επιμένει ότι δεν έχει σχέση με τη θεραπεία και «αδειάζει» για άλλη μία φορά την σύζυγό του. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Τασούλας Παπανικολάου.

Ο κατηγορούμενος γιατρός λέει, ουσιαστικά, ότι αυτά που έκανε η σύζυγός του στους ασθενείς της δεν είναι ιατρική. Μάλιστα, τη «σφάζει» με το γάντι και για την ειδικότητα που δεν έχει. Με αφορμή ασθενή του υποστηρίζει:

«Συνταγογράφησα σοβαρές ιατρικές εξετάσεις της ειδικότητάς μου και ουδεμία διασύνδεση έχουν οι πρακτικές μου με αυτές της γιατρού ή με την «εναλλακτική» ιατρική όπως αποδεικνύεται δι’ αυτών των εγγράφων και μαρτυρικών καταθέσεων. Πρόκειται για σοβαρές ιατρικές πράξεις κλασικής Ιατρικής την οποία ασκώ και με εμπιστεύονται χιλιάδες ασθενείς επί δεκαετίες».

Με βάση τους ισχυρισμούς του προκύπτει το ερώτημα γιατί το πρώτο μηχάνημα ινουσφαίρεσης ήταν και στο δικό του όνομα.

Ο γιατρός θέλει πάση θυσία να αποφυλακιστεί. Το δείχνει με κάθε τρόπο, καλώντας ακόμα και μάρτυρες να καταθέσουν υπέρ του. Θεωρεί ότι βρίσκεται στη φυλακή εξαιτίας της συζυγικής του ιδιότητας.

Σημειώνεται ότι σήμερα κατέθεσε κι ένας νέος μάρτυρας, πρόκειται για το ραντεβού του γιατρού στη μία το μεσημέρι τη μοιραία ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Επαναλαμβάνει όσα γνωρίζαμε και επιβεβαιώνει ότι ο γιατρός έφυγε.



