Έλεγχο για 1.600 ουσίες στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποίησε ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του τραγουδιστή, Γιώργος Φιτσιάλος. Από αυτές κατέληξε στις οχτώ ουσίες που ανακοινώθηκαν, όμως τρεις από αυτές έχουν εξαιρετική σημασία για την υπόθεση του θανάτου του. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος Λυκούδης αναφέρθηκε στα στοιχεία που εκκρεμούν και στο ενδεχόμενο να προκύψουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα, τονίζοντας ότι η δικαστική έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Πρόκειται για τη μιδαζολάμη, την προποφόλη και η φλουμαζενίλη, που είναι το αντίδοτο της μιδαζολάμης. Όπως εξήγησε, η ταυτόχρονη παρουσία κατασταλτικών ουσιών μπορεί να έχει αθροιστική ή συνεργιστική επίδραση στον οργανισμό. Ωστόσο, η ερμηνεία των ευρημάτων απαιτεί συνεκτίμηση των ιατρικών δεδομένων και του ιστορικού του ασθενούς.

Ο κ. Φιτσιάλος ανέφερε ακόμη ότι η παρουσία ενός αντιδότου μπορεί να αποτελεί ένδειξη πως επιχειρήθηκε η αντιμετώπιση μιας ανεπιθύμητης κλινικής κατάστασης. Όπως είπε, από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών ο ίδιος έχει καταλήξει στην ολοκλήρωση του παζλ για το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη και όταν ο οργανισμός του εμφάνισε πτώση, του χορηγήθηκε το αντίδοτο.

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι οι συγκεκριμένες ουσίες χορηγούνται μόνο από αναισθησιολόγους, οι οποίοι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να διαχειριστούν οποιοδήποτε απρόοπτο εμφανιστεί.

Ο κ. Φιτσιάλος μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία του ιατρικού ιστορικού πριν από τη χορήγηση αναισθητικών ή κατασταλτικών φαρμάκων. Η επιλογή των ουσιών και των δόσεων, όπως ανέφερε, πρέπει να γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, τις ενδείξεις και τους κανόνες της ιατρικής πρακτικής.

Λυκούδης: «Δόθηκε στον Μαζωνάκη κοκτέιλ θανάτου»

Στην ίδια εκπομπή, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χ. Λυκούδης αναφέρθηκε στη σημασία των τοξικολογικών ευρημάτων, αλλά και στην ανάγκη να εξεταστούν συνολικά τα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αξιολόγηση δεν περιορίζεται μόνο στις ουσίες που εντοπίστηκαν, αλλά αφορά και στις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη, την ειδίκευση των εμπλεκομένων, τον χώρο όπου έγινε και την ύπαρξη κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών.

«Αυτά τα δύο φάρμακα που χορηγήθηκαν, η μιδαζολάμη και η προποφόλη, ο συνδυασμός του δημιουργεί ένα εκρηκτικό θανατηφόρο κοκτέιλ. Είναι ένα κοκτέιλ θανάτου. Αυτά τα δύο μαζί είναι ισχυρά αναισθητικά. Ακόμη και στις επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς χρησιμοποιούνται αυτά τα δύο αναισθητικά που είναι ταχείας δράσεως και δεν πρέπει να τα απλοποιούμε. Δεν είναι δηλαδή μια μέθη που δίδεται σε γαστρεντερολόγο», είπε ο κ. Λυκούδης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η έρευνα αφορά ένα σύνολο ενεργειών και παραλείψεων που πρέπει να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές. Ο κ. Λυκούδης ξεκαθάρισε ότι, μέχρι τη στιγμής ο ίδιος δεν μπορεί να προεξοφλήσει αν θα υπάρξουν νέες διώξεις. Όπως είπε, η αξιολόγηση της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων, καθώς και το ενδεχόμενο συνέργειας ή άλλης ποινικά αξιολογήσιμης συνδρομής, αποτελεί αντικείμενο της ανακριτικής διαδικασίας.

Μεταξύ των στοιχείων που, σύμφωνα με όσα ανέφερε, αναμένονταν να αξιολογηθούν είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και τα αποτελέσματα ιστολογικών εξετάσεων.