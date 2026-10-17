Δύο φιαλίδια με αντίδοτο στη μιδαζολάμη εντοπίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, σύμφωνα με νέα στοιχεία που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, διαγραμμένα μηνύματα που φέρεται να έχουν ανακτηθεί στρέφουν την έρευνα στον τρόπο με τον οποίο η προφυλακισμένη γιατρός προμηθευόταν σκευάσματα μέθης.

Το ρεπορτάζ των Αλέξανδρου Γύγου, Άννας Σταματιάδου και Παναγιώτη Μπούσιου παρουσιάζει ευρήματα από την έρευνα στο ιατρείο, καταθέσεις εργαζομένων και επικοινωνίες που εξετάζονται για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της θεραπείας του καλλιτέχνη.

Τα δύο φιαλίδια που βρέθηκαν στο ιατρείο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δελτίου ειδήσεων του Star, η αιφνιδιαστική έρευνα με εντολή ανακριτή στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκάλυψαν αυτά τα δυο φιαλίδια που βλέπετε στη φωτογραφία για πρώτη φορά. Είναι αντίδοτα στη μιδαζολάμη που χορηγήθηκε στον καλλιτέχνη μαζί με την προποφόλη.

Ο διευθυντής των εργαστηρίων DNALOGY, δρ. Φιστιάλος, ανέφερε στην παρέμβασή του ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκαν δύο ουσίες με συνεργική δράση, αποδίδοντας σε αυτόν τον συνδυασμό την κατάρρευση του οργανισμού του.

Τα διαγραμμένα μηνύματα για την προμήθεια

Ένα ακόμη στοιχείο αφορά τις επικοινωνίες της γιατρού. Όπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Star, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών φέρεται να έχει ανακτήσει διαγραμμένα μηνύματα, στα οποία εκείνη ζητούσε από συγκεκριμένο πρόσωπο να προμηθευτεί τέτοια σκευάσματα.

Στο υλικό του ρεπορτάζ δεν κατονομάζεται το πρόσωπο αυτό. Παράλληλα, καταθέσεις νοσηλευτριών αναφέρονται σε επαφές με αναισθησιολόγους που είχαν πρόσβαση σε αντίστοιχο υλικό. Μία εργαζόμενη κατέθεσε ότι, σε περιπτώσεις δύσκολης φλεβοκέντησης, ερχόταν στο ιατρείο αναισθησιολόγος. Η αναφορά αυτή δεν τεκμηριώνει από μόνη της ποιος προμήθευσε τις ουσίες.

Η συνομιλία των νοσηλευτριών

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star παρουσίασε επίσης μήνυμα από ομαδική συνομιλία εργαζομένων, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2026, στο οποίο γινόταν αναφορά σε άλλο περιστατικό χορήγησης μέθης:

«Κορίτσια χθες έσπασαν οι φλέβες 3 φορές. Τελειώσαμε 00:15. Μετά τη μέθη κουνιόταν πολύ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη επικοινωνία εξετάζεται ως ένδειξη ότι η χρήση μέθης στο ιατρείο δεν περιοριζόταν στην περίπτωση του τραγουδιστή.

Η μαρτυρία για το κλειδωμένο συρτάρι

Εργαζόμενη αναφέρθηκε σε κλειδωμένο συρτάρι, το κλειδί του οποίου, όπως υποστήριξε, είχε αποκλειστικά η γιατρός. Δήλωσε, ωστόσο, ότι δεν γνώριζε εάν οι αστυνομικοί είχαν ανοίξει συρτάρια ή ντουλάπια κατά την πρώτη έρευνα.

Κατά τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, εκεί φυλάσσονταν σκευάσματα μέθης. Παραμένει ζητούμενο να διευκρινιστεί τι ακριβώς περιείχε ο χώρος και τι είχε καταγραφεί στους αρχικούς ελέγχους.

Οι επικοινωνίες πριν από την πλασμαφαίρεση

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι προσπάθειες της γιατρού να πείσει τον καλλιτέχνη να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Σε μήνυμα της 8ης Σεπτεμβρίου εμφανίζεται να του γράφει: «Όταν έρθεις θα σου εξηγήσω τι είναι αυτό που σου πρότεινα…».

Το ρεπορτάζ αναφέρεται ακόμη σε επικοινωνίες της με υπνοθεραπευτή, πρώην συνεργάτη της, καθώς και σε οικονομικές αντιρρήσεις που φέρεται να είχε εκφράσει ο τραγουδιστής για τις προτεινόμενες θεραπείες.

Η γιατρός, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, αρνείται ότι του χορήγησε μέθη. Οι επικοινωνίες, οι μαρτυρίες και τα εργαστηριακά ευρήματα αποτελούν στοιχεία που καλούνται να αξιολογήσουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.