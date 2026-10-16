Αποκαλύψεις για τη γιατρό: «Θα σου στείλω κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη»

Τα μηνύματα της γιατρού λίγες ημέρες πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γιατρός κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και φέρεται να ζητούσε μιδαζολάμη μέσω μηνυμάτων.
  • Συνομιλίες αποκαλύπτουν ότι η γιατρός υποβάλει σε μέθη τους ασθενείς της, συμπεριλαμβανομένης της κόρης της.
  • Εργαζόμενοι του ιατρείου ανέφεραν προβλήματα με φλέβες ασθενών κατά τη διάρκεια θεραπειών και ανησυχίες για τη χρήση ηρεμιστικών.
  • Η κόρη της γιατρού κατέθεσε ότι υπήρχαν διαφωνίες για τις θεραπείες και ότι υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της δικής της θεραπείας.
  • Η κατάθεση της κόρης θεωρείται κρίσιμη για την έρευνα, καθώς αναφέρει ότι δεν αντιλήφθηκε τη χρήση ουσιών εκτός του ιατρικού πλαισίου.

Μηνύματα της γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με άτομο από το οποίο ζητά να την προμηθεύσει με μιδαζολάμη, φέρνει στο «φως» η εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Παράλληλα, νέα μηνύματα που αντάλλαζαν οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι η γιατρός συνήθιζε να υποβάλει σε μέθη του ασθενείς της κατά την πλασμαφαίρεση, ακόμα και την ίδια της την κόρη. 

Τα μηνύματα για τη μιδαζολάμη και την αναζήτηση ουσιών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που αφορούν στην αναζήτηση και τη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών από την προφυλακισμένη γιατρό. 

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Σε μήνυμα με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου, η γιατρός φέρεται να ζητά από συνομιλήτριά της να της στείλει μιδαζολάμη. 

«Να στείλω κάποιον αύριο να του δώσεις μιδαζολάμη γιατί δεν έχω καθόλου», έγραφε το μήνυμα της γιατρού, με τη συνομιλήτριά της να της απαντά: «Βεβαίως γιατρέ μου».

Στις 8 Αυγούστου, σε μηνύματα πάλι που ανταλλάσσει η γιατρός φαίνεται να μιλά με κάποιον για άλλες ουσίες. 

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«Γιατρέ μου, είπαν ότι πιθανόν το αέριο που χρησιμοποίησαν είναι το Ε…x. Είναι μίγμα πρωτοξειδίου με οξυγόνο. Το χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι», της γράφει η συνομιλήτριά της κι εκείνη της απαντά: «Βρήκες καμιά άκρη Μ… μου;»

«Είναι τρελή»: Τι έγραφαν οι εργαζόμενοι για τις θεραπείες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ομαδικές συνομιλίες εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. 

Χαρακτηριστική είναι μία από αυτές που έγινε στις 26 Αυγούστου, όταν η κόρη της γιατρού έκανε την πρώτη πλασμαφαίρεση. 

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«Η γυναίκα είναι για δέσιμο».
«Η δεύτερη πλασμαφαίρεση τελειώνει σε 30 λεπτά».
«Α, καλά»
«Μέθη στην κόρη της. Κοιμάται»
«Είναι τρελή»

Σε άλλη συνομιλία, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου οι εργαζόμενοι φέρονται να περιγράφουν περιστατικό κατά το οποίο ασθενής παρουσίασε επανειλημμένα προβλήματα με τις φλέβες του κατά τη διάρκεια πλασμαθεραπείας. 

Στη συνομιλία αυτή ανέφεραν συγκεκριμένα: 

Μαζωνάκης: «Έκανα κι εγώ πλασμαφαίρεση» - Τι κατέθεσε η κόρη των γιατρών

«Κορίτσια καλημέρα. Χθες τελειώσαμε στις 12:15 το βράδυ. Έσπασαν τρεις φορές οι φλέβες. Μετά τη μέθη κουνιόταν πολύ. Με την άδεια της γιατρού θα έρθω αργότερα».
«Η΄και καθόλου. Αν είναι δυνατόν».
«Τι  θα τραβήξουμε την Παρασκευή».
«Δεν παλεύεται».

«Θα το δουν ότι έκανε μέθη στην ιατροδικαστική»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και διάλογος που φέρεται να είχε εργαζόμενη με φίλο της λίγο μετά τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. 

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«Δεν υπάρχει λέει αντίδοτο στην προποφόλη»
«Τι του έκανε;»
«Αυτό με το αίμα, που σου έχω πει»
«Τι του έβαλε ηρεμιστικό;»
«Μέθη»
«Δεν είπαν στους τραυματιοφορείς ότι του έκαναν μέθη».
«Καλά βλαμμένοι είναι; Αν πεθάνει και του κάνουν νεκροψία θα το δούνε και θα τους πάνε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και απόκρυψη στοιχείων».

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κατάθεση της κόρης των γιατρών 

Η κατάθεση της 19χρονης κόρης των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από τις αρχές. 

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η μητέρα μου είπε στον πατέρα μου για την πλασμαφαίρεση»

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, οι γονείς της διαφωνούσαν από το 2022 για τη συστέγαση των ιατρείων και για τις επεμβατικές θεραπείες που πραγματοποιούσε η μητέρα της. 

Μάλιστα, φέρεται να κατέθεσε,πως ο πατέρας της είχε δρομολογήσει την πρόσληψη αναισθησιολόγου, ενώ η μητέρα της πίστευε ότι οι θεραπείες της μπορούσαν να βοηθήσουν ανθρώπους να αποτοξινώσουν τον οργανισμό τους.

Η ίδια φέρεται να ανέφερε και τη δική της εμπειρία από την πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε και την οποία γνώριζε και ο πατέρας της. 

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Όπως είπε, η πρώτη συνεδρία πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου και διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες. Η δεύτερη θεραπεία έγινε στις 30 Αυγούστου, τέσσερις ημέρες αργότερα.

Τη δεύτερη φορά, φέρεται να υπήρξαν προβλήματα με τις φλέβες της, οι οποίες έσπασαν τρεις φορές. Μάλιστα η 19χρονη αναστατώθηκε πολύ και ζήτησε από τη μητέρα της να σταματήσει τη θεραπεία. 

«Εγώ ταράχτηκα. Έλεγα να μη συνεχίσω. Ρώτησα τη μητέρα μου τι μου έχει βάλει στον ορό. Εκείνη μου είπε να χαλαρώσω», φέρεται να κατέθεσε.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, όταν ρώτησε ξανά ποια ουσία είχε χρησιμοποιηθεί, η μητέρα της τής απάντησε ότι επρόκειτο για ουσία που χρησιμοποιείται στην κολονοσκόπηση.

Η νεαρή κοπέλα φέρεται ακόμη να δήλωσε ότι δεν αντιλήφθηκε τη μητέρα της να βάζει κάποια ουσία στον ορό της κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι της χορηγήθηκε κάτι έξω από το ιατρικό πλαίσιο. 

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