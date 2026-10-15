Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η μητέρα μου είπε στον πατέρα μου για την πλασμαφαίρεση»

Νέες αποκαλύψεις για τους κατηγορούμενους γιατρούς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόρη των γιατρών παραδέχεται ότι ο πατέρας της γνώριζε για την πλασμαφαίρεση που υποβλήθηκε.
  • Η 19χρονη υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση δύο φορές, με τη μητέρα της να της χορηγεί μέθη.
  • Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης διήρκησε 2,5 ώρες, εκ των οποίων κοιμόταν τις δύο.
  • Η γιατρός αναζητούσε πληροφορίες για την προποφόλη δύο ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Στον Μαζωνάκη χορηγήθηκαν προποφόλη, μιδαζολάμη και Xanax, με επικίνδυνες συνέπειες.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η κόρη των γιατρών παραδέχεται στην κατάθεσή της, που έφερε στο φως το STAR, ότι και ο πατέρας της γνώριζε πως θα υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, καταρρίπτοντας, έτσι τον ισχυρισμό του ότι δεν είχε την παραμικρή ιδέα. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκαν φιαλίδια στο ιατρείο της Καρνεάδου- Τι περιέχουν

Η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών στάθηκε απέναντι από τον δικαστικό λειτουργό και αποκάλυψε όσα γνωρίζει. Όχι μόνο ότι υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση από την ίδια της τη μητέρα, αλλά και ότι ο πατέρας της γνώριζε για τη θεραπεία. 

«Έχω υποβληθεί στη θεραπεία. Υπάρχει σχετικό βίντεο που κατέγραψε η μητέρα μου και δεν είχα αντίρρηση να το τραβήξει. Η μητέρα μου με προέτρεπε να υποβληθώ στη θεραπεία Inus, γιατί θα έφευγαν οι τοξίνες και θα βελτιωνόταν η κατάστασή μου. Εγώ πείστηκα. Η μητέρα μου το ανακοίνωσε και στον πατέρα μου. Εγώ δεν το συζήτησα μαζί του. Υποβλήθηκα στη θεραπεία δύο φορές, στις 26/08 και στις 30/08», κατέθεσε η 19χρονη, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.  

Τι κατέθεσε η κόρη των κατηγορούμενων γιατρών για την πλασμαφαίρεση

Yπόθεση Μαζωνάκη: «Στην πλασμαφαίρεση κοιμόμουν 2 ώρες» 

Το κορίτσι περιέγραψε και στην πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε. Όπως είπε, η διαδικασία διήρκησε δυόμιση ώρες, εκ των οποίων τις δύο κοιμόταν.  

«Στις 26 Αυγούστου πήγα πολύ χαλαρή. Το δύσκολο σημείο ήταν η φλεβοκέντηση. Μου έβαλαν αναισθητική κρέμα. Η μητέρα μου έκανε τη φλεβοκέντηση και η θεραπεία μου κράτησε περίπου 2,5 ώρες. Εγώ, όμως, κοιμόμουν τις δύο ώρες. Μετά τη θεραπεία είχα πρηστεί στο πρόσωπο, αλλά αυτά τα ήξερα και την επόμενη προπονήθηκα, μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση». 

Στη δεύτερη θεραπεία, η 19χρονη κόρη των γιατρών περιέγραψε πως ξεκίνησε αργά το βράδυ, με τη μητέρα της να της χορηγεί μέθη. 

«Στις 30 Αυγούστου η θεραπεία ξεκίνησε αργά το βράδυ. Εγώ ταράχτηκα πάρα πολύ και είπα να μη συνεχίσω. Τη ρώτησα τι μου έβαλε στον ορό και μου είπε ότι ήταν για να χαλαρώσω. Η θεραπεία μου τελείωσε στις δώδεκα το βράδυ.Ρώτησα τη μητέρα μου τι μου έβαλε και μου είπε ότι μου έβαλε την ουσία που χρησιμοποιούν στην κολονοσκόπηση. Δεν αντιλήφθηκα να βάζει κάτι στον ορό μου κατά τη θεραπεία. Και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα χρησιμοποιήσει κάτι που δεν επιτρέπεται», υποστήριξε.  

Υπόθεση Μαζωνάκη: Tι είπε η κόρη των κατηγορούμενων γιατρών για την πλασμαφαίρεση

«Είναι για δέσιμο που έκανε μέθη στην κόρη της» 

Στο γραφείο της οδού Καρνεάδου ήταν κοινό μυστικό ότι η γιατρός είχε χορηγήσει μέθη στην κόρη της. Η συνομιλία των εργαζομένων στο ιατρείο είναι αποκαλυπτική. 

Νοσηλεύτρια 1: Και στην κόρη μέθη! 

Νοσηλεύτρια 2: Ε... είναι για δέσιμο η γυναίκα. 

Η γιατρός έχτιζε άλλοθι για την προποφόλη, δύο ώρες μετά τον θάνατο Μαζωνάκη 

Η προποφόλη δεν ήταν άγνωστη λέξη για την κατηγορούμενη γιατρό. Σε μια προσπάθεια να χτίσει άλλοθι, δύο ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και πριν περάσει για πρώτη φορά την πόρτα των αστυνομικών, έκανε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο που προκαλεί πολλά ερωτήματα. 

Στις 19:13 μπήκε στη Google και πληκτρολόγησε την εξής φράση: «Υπάρχει προποφόλη σε χάπι;». 

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αναζήτησε: «Προποφόλη: χρήσεις, παρενέργειες, δοσολογία και αλληλεπιδράσεις». 

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη είχαν χορηγηθεί όχι μόνο προποφόλη, αλλά και δύο ακόμη ουσίες: μιδαζολάμη και το αντίδοτό της. Ένας συνδυασμός που, μαζί με το Xanax, μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες. 

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