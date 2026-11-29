Το σπίτι της Χριστίνας Μπόμπα και του Σάκη Τανιμανίδη μπήκε σε χριστουγεννιάτικη διάθεση, με τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα, να έχουν φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο στον οικογενειακό στολισμό.

Το μεσημέρι της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, η Χριστίνα Μπόμπα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το σπίτι τους, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, αλλά και τις στιγμές που πέρασαν όλοι μαζί.

Το βαθύ κόκκινο χρώμα κυριαρχεί στον φετινό στολισμό, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα στο σαλόνι της οικογένειας, το οποίο συνήθως κινείται σε πιο ουδέτερους τόνους. Στις φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει μαζί με τα κορίτσια του μπροστά από το δέντρο, ενώ δεν λείπουν και τα στιγμιότυπα από τη διαδικασία του στολισμού.

«Το σπίτι μύρισε Χριστούγεννα!», έγραψε η Χριστίνα Μπόμπα, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με οικογενειακές φωτογραφίες και σχολιάζοντας με χιούμορ τη δυσκολία να συγκεντρωθούν όλοι για μια φωτογραφία.

«Η οικογένεια που δεν σταματάει ποτέ για μια φωτό της προκοπής όπου να φαίνονται όλοι 🤣», πρόσθεσε.

Οι οικογενειακές στιγμές αποτελούν πλέον σημαντική προτεραιότητα για την ίδια. Σε πρόσφατη συζήτησή της στο BeWell podcast, η Χριστίνα Μπόμπα είχε μιλήσει για την προσπάθειά της να βάλει διαφορετικές ισορροπίες στην καθημερινότητά της, καθώς η έντονη επαγγελματική δραστηριότητα και η ενασχόληση με τα social media συχνά περιόριζαν τον χρόνο που περνούσε με τους αγαπημένους της.

Όπως είχε εξηγήσει, θέλει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της και να απολαμβάνει τις απλές στιγμές μαζί τους, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να ανταποκρίνεται διαρκώς στις προσδοκίες των άλλων.

Μάλιστα, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσο προσπαθούσα να γίνω αυτό που περίμεναν οι άλλοι, γινόμουν ακριβώς το αντίθετο: μια μέτρια εκδοχή του εαυτού μου, φτιαγμένη για να μην ενοχλεί. Η Δανάη το είπε τέλεια. Δεν είναι δουλειά σου να είσαι πλαστελίνη. Οπότε σταμάτησα να εξηγώ τις επιλογές μου σε όσους δεν με ξέρουν».