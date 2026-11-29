Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό περίπου 20 εκδρομέων από το καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου Kοζάνης, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης που έχει καλύψει την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκδρομείς είχαν φτάσει στο καταφύγιο με τα αυτοκίνητά τους και διανυκτέρευσαν εκεί. Ωστόσο, το χιόνι συνέχισε να πέφτει ασταμάτητα και να φτάνει σχεδόν το μισό μέτρο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φύγουν.

Οι εκδρομείς επικοινώνησαν με το 112 και ζήτησαν βοήθεια, ενώ οι προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους συνεχίζονται. Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η χιονόπτωση δεν έχει σταματήσει και το οδόστρωμα είναι εξαιρετικά ολισθηρό.

Δημοτικά μηχανήματα ξεκίνησαν προσπάθειες αποχιονισμού, καταφέρνοντας να μειώσουν το ύψος του χιονιού στον δρόμο περίπου στα 10 εκατοστά. Η πρόσβαση, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι δύσκολη λόγω του παγετού. Για τη διάνοιξη του δρόμου έχει κινητοποιηθεί και γκρέιντερ του Δήμου.

Πυροσβεστικά οχήματα κατάφεραν να φτάσουν έως την κόκκινη μπάρα, χωρίς να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους.