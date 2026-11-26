Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τη δολοφονία νεαρού στη Δράμα. Ο εργοδότης και κουμπάρος του ομολόγησε ότι τον δολοφόνησε με κυνηγετική καραμπίνα και τον έθαψε στο χωράφι του.

Το φονικό έγινε το περασμένο Σάββατο, στο μαντρί του κτηνοτρόφου, αλλά μόλις σήμερα εντοπίστηκε ο άτυχος νεαρός, έπειτα από υπόδειξη του κατηγορουμένου.

Έναν μήνα πριν είχε σκάψει τον λάκκο, μέσα στον οποίο έθαψε τον κουμπάρο του, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star.

O δράστης είχε σκάψει τον λάκκο που έθαψε τον κουμπάρο του έναν μήνα πριν τον σκοτώσει!

Δράμα: Η δολοφονία στο μαντρί και οι πέντε μέρες σιωπής

Όλα έγιναν στο μαντρί του καθ΄ομολόγιαν δράστη. Ο εργοδότης και κουμπάρος πάτησε τη σκανδάλη και τον πυροβόλησε στο στήθος. Στη συνέχεια, φόρτωσε το πτώμα του στο αυτοκίνητο που βλέπετε –το οποίο ανήκει στο θύμα– και πήγε και τον έθαψε στο χωράφι του.

Επί πέντε ημέρες παρίστανε τον ανήξερο. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Δράμας τον εξέταζαν ξανά και ξανά, μέχρι που τον έφεραν αντιμέτωπο με τις αντιφάσεις του. Τότε ήταν που λύγισε και ομολόγησε.

«Είχαμε προσωπική σχέση. Δεχόμουν όμως μεγάλη πίεση, γιατί μου ζητούσε συνέχεια χρήματα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο κτηνοτρόφος, καθώς ο νεαρός είχε ταξιδέψει αποκλειστικά για να τον συναντήσει.

Ο δράστης, μετά το έγκλημα, πέταξε την καραμπίνα και το κινητό του θύματος στο ποτάμι. Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθη και ο 23χρονος ανιψιός του, με την κατηγορία της υπόθαλψης, καθώς ο κτηνοτρόφος τού είχε ζητήσει να τον μεταφέρει από το σημείο όπου είχε παρκάρει το βαν του θύματος.

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