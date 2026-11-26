Ένα ραντεβού γεμάτο ανατροπές, ατάκες κι έντονες αντιθέσεις εκτυλίχθηκε στο First Dates ανάμεσα στη Μαρία και τον Άκη. Από τα σκυλάκια και το ελληνικό σινεμά των ’80s μέχρι τις ερωτήσεις-παγίδες και το κρασί που τελικά... μένει κρασί, οι δυο τους χάρισαν στιγμές με μπόλικο χιούμορ αλλά και σαφείς αποστάσεις.

Η συζήτηση ανάμεσά τους ξεκίνησε σε χαλαρούς τόνους, με τον Άκη να μιλάει για τη συντροφιά του στο σπίτι, τον Ερμή -ένα ξανθό κόκερ σπάνιελ 10 κιλών-, τονίζοντας πόσο ιδανικό είναι για εκείνον ένα μεγάλο μπαλκόνι 40 τετραγωνικών μέτρων. Η Μαρία τον άφησε να αναπτύξει τα όσα ήθελε να πει, παρατηρώντας πως είναι εκφραστικός άνθρωπος, αν και η ίδια παραδέχτηκε γελώντας πως δεν ανυπομονεί καθόλου να δει τον εαυτό της στην τηλεόραση.

Αντίθετα, ο Άκης έδειξε απόλυτη άνεση μπροστά στις κάμερες. Όπως ανέφερε, λόγω της δουλειάς του δίνει συχνά συνεντεύξεις, ενώ στα 20 του χρόνια είχε συμμετάσχει ως κομπάρσος σε δύο γνωστές ελληνικές ταινίες με τον Στάθη Ψάλτη: στο Καμικάζι Αγάπη μου -όπου, όπως είπε, εμφανίζεται ολόκληρος καθισμένος σε ένα μπαρ, ακόμα και στο εξώφυλλο/πίσω όψη του DVD- και στο Έλα να αγαπηθούμε, Darling. Τελικά, όμως, δεν ακολούθησε τον χώρο του θεάματος, καθώς προτίμησε να στηρίξει την οικογένειά του στη δουλειά που είχε ήδη στρωθεί από τον πατέρα του.

Οι ερωτήσεις που δοκιμάζουν τα όρια

Παρά την ευγένεια και τους τυπικούς καλούς τρόπους πάνω από τα κυρίως πιάτα, ανάμεσα στους δύο φάνηκε πως υπήρχε μια εσωτερική αμηχανία κι έλλειψη απόλυτης ταύτισης. Η Μαρία, μιλώντας στην κάμερα, εξέφρασε τον προβληματισμό της για το πόσο νόημα έχουν ορισμένες συζητήσεις όταν δεν υπάρχει ουσιαστική σύνδεση -από τις κινηματογραφικές αναμνήσεις μέχρι τις προσωπικές ιστορίες-, σχολιάζοντας καυστικά πως κάποιες φορές είναι προτιμότερο να αφήνεις τον άλλον να μιλάει για να περάσει η ώρα

Όταν ήρθε η στιγμή της ερώτησης «Τι θα άλλαζες πάνω μου;», ο Άκης κράτησε στάση κυρίου: δήλωσε ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να αλλάξει κάτι, πως τη βλέπει μια χαρά και υποστήριξε πως όταν ο χαρακτήρας είναι σωστός και η ψυχή γεμάτη συναίσθημα, τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η Μαρία τον ευχαρίστησε και τον χαρακτήρισε κύριο, ωστόσο στο κομμάτι της εικόνας και της χημείας έθεσε τα πράγματα ξεκάθαρα: ενώ στον χαρακτήρα εντόπισε στοιχεία που θα μπορούσαν να ταιριάξουν με κάτι γνώριμο, η εξωτερική εμφάνιση δεν είχε «καμία απολύτως σχέση» με αυτό που είχε στο μυαλό της.

«Σκέτο νερό στο κρασί» ή καθαρό κρασί;

Στο κλείσιμο, η ατάκα για το να βάλουν «λίγο νερό στο κρασί» —ή μάλλον... «σκέτο νερό»— έδωσε τη θέση της σε μια ξεκάθαρη απάντηση από τον Άκη: «Όχι, θα πιω κρασί, δε θα πιω νερό».

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