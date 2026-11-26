Ένας στους δύο Έλληνες καταναλωτές αναγκάζεται να περιορίσει ακόμη και τις αγορές τροφίμων προκειμένου να ανταποκριθεί στις μηνιαίες υποχρεώσεις του.
Αποκαλυπτικά για την οικονομική ασφυξία που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, είναι τα ευρήματα της έρευνας της MRB που παρουσιάστηκαν στο 17ο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ.
\Ένας στους δύο Έλληνες καταναλωτές αναγκάζεται να περιορίσει ακόμη και τις αγορές τροφίμων προκειμένου να ανταποκριθεί στις μηνιαίες υποχρεώσεις του, ενώ οκτώ στους δέκα περικόπτουν τις δαπάνες για διασκέδαση και ψυχαγωγία.
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