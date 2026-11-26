Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο με την απόπειρα κλοπής με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Αιγάλεω. Ο 17χρονος που φέρεται να επιχείρησε να την κλέψει δημοσιοποίησε το σχετικό βίντεο στο TikTok.

«Δεν είναι πράγματα αυτά, να ζω εγώ αυτά τα πράγματα. Να πας μέσα να δεις. Έχω ψυγείο και το ψυγείο δεν έχει ούτε νερό μέσα», περιέγραψε η ηλικιωμένη, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο των δύο νεαρών, μιλώντας αποκλειστικά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και στον Βαγγέλη Γκούμα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο ένας την πλησίασε και προσποιήθηκε ότι είναι εγγονός μιας φίλης της, επιχειρώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Στη συνέχεια, φέρεται να έβαλε το χέρι στην τσέπη του μπουφάν της για να της αφαιρέσει χρήματα ή άλλα αντικείμενα. Ο δεύτερος νεαρός κατέγραφε τη σκηνή με το κινητό του.

Η ηλικιωμένη χαρακτήρισε εξευτελιστική την απόφαση να αναρτηθεί το βίντεο στο TikTok, ωστόσο δείχνει να αντιμετωπίζει με κατανόηση τους νεαρούς.

«Είναι εξευτελιστικό, ναι, το ξέρω, αλλά καταλαβαίνω, επειδή έχω περάσει πάρα πολλά στη ζωή μου και καταλαβαίνω αυτά τα παιδιά. Και πάντα τους λέω: “Ζητήστε το, μην πάτε έτσι να τα παίρνετε, να μην κλέβουν”».

Παρά το περιστατικό, η ηλικιωμένη δε θέλησε να τους απευθύνει βαριές κουβέντες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να έχουν τον Θεό βοηθό, τίποτε άλλο».

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ οι δύο νεαροί αναζητούνται από την Ασφάλεια Αιγάλεω. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας είναι σεσημασμένος και έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Μπήκε στο σπίτι της διαρρήκτη και του πρότεινε να πιουν καφέ

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που η γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με περιστατικό κλοπής. Όπως αποκάλυψε, πριν από λίγο καιρό, επιστρέφοντας από τον ίδιο δρόμο, βρήκε έναν διαρρήκτη μέσα στο σπίτι της.

Η αντίδρασή της απέναντί του ήταν απρόσμενη. Αντί να τον απειλήσει ή να τον αντιμετωπίσει με επιθετικότητα, του πρότεινε να καθίσουν και να πιουν καφέ.

«Δεν πειράζει, παλικάρι μου, και εσύ παιδί μου είσαι. Κάτσε, του λέω, να πιούμε καφέ».

Όπως θυμάται, εκείνος αρνήθηκε και της είπε: «Δε θέλω καφέ ούτε τίποτα. Μην κλαίτε, εγώ φεύγω», της είχε πει.

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