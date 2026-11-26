Μια χαλαρή βόλτα στη Γλυφάδα απόλαυσε η Βίκυ Καγιά μαζί με την κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά, με τον φωτογραφικό φακό να τις απαθανατίζει σε μία από τις καθημερινές τους εξόδους.

Μαμά και κόρη περπάτησαν στους δρόμους της περιοχής, χαλαρές και ευδιάθετες, με τη Βίκυ Καγιά να μην κρύβει το χαμόγελό της. Οι δυο τους επέλεξαν άνετα outfits για την έξοδό τους, ενώ η μικρή Μπιάνκα έκλεψε τις εντυπώσεις με το στιλάτο σύνολό της.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έρχεται λίγες ημέρες μετά από μία ιδιαίτερη στιγμή για τις δύο τους, καθώς ανέβηκαν μαζί στην πασαρέλα του MadWalk 2026 by Three Cents, κερδίζοντας τα βλέμματα.

Η κόρη της Βίκυς Καγιά και του Ηλία Κρασσά έκανε το ντεμπούτο της στο catwalk, παρουσιάζοντας δημιουργίες του fashion brand της μητέρας της, Greatness Athens by Vicky Kaya. Με άνεση και αυτοπεποίθηση, η Μπιάνκα περπάτησε μπροστά στο κοινό, δείχνοντας πως έχει ήδη εξοικειωθεί με τον κόσμο της μόδας.

Η κοινή τους εμφάνιση στο MadWalk αποτέλεσε ένα από τα ξεχωριστά στιγμιότυπα της βραδιάς, με τη Βίκυ Καγιά να μοιράζεται την πασαρέλα με την κόρη της, σε μια στιγμή που συνδύασε τη μόδα με την οικογενειακή τους σχέση.

Άλλωστε, η παρουσιάστρια και μοντέλο έχει μεγάλη αγάπη για τη μόδα και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μιλήσει για τη σημασία που έχει για εκείνη η οικογένειά της. Μαζί με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Μπιάνκα και τον Κάρολο, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.