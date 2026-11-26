Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026,12:00 – 14:30, εγκαινιάζεται στη γκαλερί Αργώ η ατομική έκθεση ζωγραφικής της Κατερίνας Ριμπατσιού με τίτλο «THE EROSION OF REALITY».

Στην έκθεση παρουσιάζεται μια σειρά έργων ζωγραφικής με ακρυλικά, μέσα από τα οποία η ζωγράφος αναπτύσσει τη δική της εικαστική προσέγγιση, όπως η ίδια μας αναφέρει: «Με απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο η σύγχρονη πραγματικότητα, μέσα από το αστικό και ψηφιακό περιβάλλον, επηρεάζει την αντίληψη και τη συναισθηματική μας εμπειρία. Μέσα από τη ζωγραφική αναζητώ τα ίχνη αυτής της μεταβολής, εκεί όπου το πραγματικό συναντά τη μνήμη, τη φθορά και το φαντασιακό. Δεν επιδιώκω να περιγράψω τον κόσμο, αλλά να αποδώσω όσα αφήνει μέσα μας.»

Την επιμέλεια της έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 19 Δεκεμβρίου 2026, έχει αναλάβει η Αλέξια Κ. Σερέζη, η οποία σημειώνει σχετικά με τη συγκεκριμένη δουλειά:

«Στη ζωγραφική της Κατερίνας Ριμπατσιού, η σύγχρονη πραγματικότητα μετασχηματίζεται σε ένα πεδίο έντονης εικαστικής ενέργειας, όπου η χειρονομία, το χρώμα και η ύλη συνθέτουν εικόνες με διαρκή κίνηση και εσωτερική ένταση.

Με δυναμική, σχεδόν παρορμητική πινελιά, η καλλιτέχνης δημιουργεί αφηρημένες συνθέσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο αναγνωρίσιμο και το άυλο, στο βίωμα, τη μνήμη, τη φθορά και το φαντασιακό.

Η ιδιαίτερα ευρηματική χρωματική της παλέτα, με τολμηρές αντιθέσεις και απρόσμενες χρωματικές συναντήσεις, προσδίδει στα έργα μια ξεχωριστή εκφραστική ταυτότητα. Μέσα από αλλεπάλληλες στρώσεις, χειρονομιακές παρεμβάσεις και ίχνη διάβρωσης, αναδύεται ένας κόσμος που μοιάζει να βρίσκεται σε συνεχή μεταμόρφωση.

Δεν πρόκειται για την αναπαράσταση της πραγματικότητας, αλλά για την αποτύπωση της ενέργειας και ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου ίχνους εμπειριών και συναισθημάτων. Μέσα από μια προσωπική και ελεύθερη εικαστική γραφή, η ζωγράφος διερευνά όσα αλλοιώνονται, χάνονται ή παραμένουν μέσα μας, αναζητώντας την εικόνα που αναδύεται όταν η βεβαιότητα του πραγματικού αρχίζει να υποχωρεί.»

Η Κατερίνα Ριμπατσιού σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας (1987-1992), στο εργαστήριο του Νίκου Κεσσανλή. Έκανε μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ε.Α.Π., Τμήμα Γραφικών Τεχνών και Πολυμέσων και εκπόνησε τη διπλωματική της εργασία με θέμα «Συναισθησία και Εικαστικές τέχνες. Η επίδραση του φαινομένου της Συναισθησίας στη δημιουργικότητα». Παρουσίασε την δουλειά της σε επτά ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα. Έχει λάβει μέρος σε δεκάδες ομαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία και Ελβετία, καθώς επίσης και σε πολλά Artproject της καλλιτεχνικής ομάδας «Ορίζοντας των γεγονόντων». Έλαβε πολλές φορές μέρος στην Art Athina και στην Art Thessaloniki. Επίσης, παρουσίασε έργα της στην CONTEMPORARY ISTANBUL ART FAIR, Istanbul, Turkey, 2017 και στην SCOPE ART FAIR BASEL, Basel, Switcherland, 2018 και στη Biennale Skopje το 2020. Είναι μέλος του Ε.Ε.Τ.Ε. και διετέλεσε υπέυθυνη πολιτιστικών θεμάτων της Δευτ/βάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας από το 2002 έως το 2006. Έργα της βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές και μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.