Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ», το νέο βιβλίο της ομότιμης Καθηγήτριας του Παντείου Πανεπιστημίου Ιωάννας Τσιβάκου, «Ο διάλογος ως πράξη πολιτική και ηθική».

Στο νέο της βιβλίο, ο προτεινόμενος προφορικός λόγος φιλοδοξεί να ανασύρει από το απώτερο παρελθόν και να φέρει στο παρόν έναν, όχι λησμονημένο, καίτοι πεσμένο σε λήθαργο, τρόπο για πολιτισμική αλλαγή και προσωπική αυτογνωσία.

Τη φενάκη μιας ψηφιακής γλώσσας, η οποία προσποιείται την τεχνολογική ανασύσταση των ανθρωπίνων σχέσεων, έρχεται ο ζωντανός, προφορικός διάλογος να αποκαλύψει, συμβάλλοντας στο ξαναζωντάνεμα και ξανασυνάντημα σκέψης και γλώσσας.

Το βιβλίο «Ο διάλογος ως πράξη πολιτική και ηθική» δεν απευθύνεται στο απομονωμένο άτομο ούτε σε μια κείμενη στα όρια της κοινωνικής δομής προβληματική συλλογικότητα, αλλά σε ομάδες ανθρώπων, μετόχων ενός ήδη διαμορφωμένου, χάριν της κοινής τους κουλτούρας και παράδοσης, πεδίου διυποκειμενικότητας. Εντός αυτού του πεδίου, λειτουργεί ως διαδικασία μάθησης και αλληλοκατανόησης, προκειμένου να προσεγγιστεί από κοινού η αλήθεια ενός αντικειμένου και, ταυτόχρονα, να ανοίξει ο δρόμος για τη μυστική κατάβαση του ''εγώ'' στις θεμελιωτικές αρχές της σχέσης του με τους άλλους.

Υπ’ αυτήν την οπτική, ο διάλογος εκλαμβάνεται ως είδος μιας λεκτικής πολιτικής και ηθικής πράξης υψηλής εμβέλειας για την αναδιαμόρφωση μορφών ζωής, όπως της κουλτούρας και της γλώσσας.

Η συγγραφέας του βιβλίου «Ο διάλογος ως πράξη πολιτική και ηθική», Ιωάννα Τσιβάκου

Ο σύγχρονος άνθρωπος έφθασε στο σημείο να χάσει την ικανότητα διαλογικής συνομιλίας. Δεν δύναται να εκφέρει λέξεις κατάλληλες για τη μετάδοση ενός ακριβούς νοήματος, ενώ ζει υπό τον συνεχή φόβο μιας αναίτιας καταστροφής που θα έρθει να ταράξει τον βαθύ από τα ηρεμιστικά ύπνο του. Υπ’ αυτές τις συνθήκες δεν του απομένουν παρά μόνο δύο ενέργειες: είτε να αντλήσει δύναμη από τον εσωτερικό του κόσμο, σκάβοντας συνεχώς τα σπλάχνα του εαυτού του προκειμένου να εξορύξει κάτι, μιαν ομορφιά στην οποία να πιστέψει, πράγμα όμως που θα τον κάνει γρήγορα να καταλάβει ότι η ομορφιά μοιράζεται, δε βιώνεται κατά μόναςꞏ είτε να στραφεί ξανά στο κοινωνικό. Όχι στο αποπροσωποιημένο κοινωνικό και στη λειτουργική κανονικότητα μιας θεσμισμένης συλλογικότητας, αλλά στο προσωποποιημένο κοινωνικό, σε όσα μας παρέδωσε ο πολιτισμός μας και τα έχουμε θάψει στα πηγάδια της μνήμηςꞏ ο διάλογος είναι ένα από αυτά.

Ο διάλογος, όπως προσεγγίζεται από την Ιωάννα Τσιβάκου, εκτυλίσσεται μεταξύ των μελών μιας ομάδας ανθρώπων συνδεδεμένων με σχέσεις οικειότητας, προκειμένου να αναλυθεί, να κατανοηθεί και να επαναπροσδιοριστεί από κοινού ένα σύμπλεγμα ιδεών ή καταστάσεων. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο διάλογος, ως οργανωμένη και ένσκοπη συνομιλία, εισέρχεται στο κύκλωμα της ανθρώπινης σχέσης για να γίνει μοχλός αλληλοκατανόησης.

Η αλήθεια και η αυτογνωσία μέσω του διαλόγου δεν επιχειρείται μέσα από την περιγραφή εξειδικευμένων ψυχοθεραπευτικών μεθοδολογιών, αλλά αναζητείται μέσω μιας κριτικής ανάλυσης σχετικών φαινομενολογικών θεωριών, ώστε να διερευνηθούν οι αντικειμενικοί όροι πραγματώσεώς τους, όπως και να αναδειχθούν οι δυσκολίες αλλά και οι απαιτούμενες συνθήκες για την επιτυχή έκβαση μιας τέτοιας αναζήτησης

Άρθρα και δοκίμια της Ιωάννας Τσιβάκου έχουν κυκλοφορήσει σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά έντυπα, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια ως κύρια εισηγήτρια. Εντρύφησε στη θεωρία των κοινωνικών συστημάτων και των θεσμών, τη λειτουργικότητα του δεσπόζοντος σήμερα στη Δύση κοινωνικού νοήματος, αλλά και σε ζητήματα διαμορφώσεως προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας.

Από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρης, κυκλοφορούν τα βιβλία της: Εν Κινδύνω (από την τεχνολογία στην ηθική), Το Γραφειοικρατικό Σκότος (ο χρόνος του νόμου), Ο Ηγέτης (ως ενσάρκωση του θεσμού), Ατομικισμός και Φιλία (η ταυτότητα των νέων Ελλήνων), Συναίσθημα και Ορθολογικότητα (η ελληνική εμπειρία), Περίπλους στις Ακτές του Νοήματος, Διάλογος μ’ έναν Απόντα.