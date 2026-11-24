Με την τελική ευθεία του GNTM 7 να πλησιάζει και τον αριθμό των διαγωνιζομένων να έχει μειωθεί στους οκτώ, το πλατό έγινε μάρτυρας μιας από τις πιο απρόσμενες ανατροπές της σεζόν.

Η Καρολίνα κατάφερε όχι μόνο να αποφύγει την αποχώρηση, αλλά και να κατακτήσει την καλύτερη φωτογραφία, μαζί με την ασυλία για το επόμενο σετ και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

GNTM 7: Γιάννης και Καρολίνα μπροστά με τις καλύτερες λήψεις

Από τις βαλίτσες στην κορυφή

Η ίδια η Καρολίνα δεν έκρυψε τη συγκίνησή της μπροστά στους κριτές, παραδεχόμενη πως δεν περίμενε σε καμία περίπτωση αυτή την εξέλιξη και ότι είχε μαζέψει ήδη τα πράγματά της θεωρώντας δεδομένο πως θα αποχωρήσει. Μάλιστα, τόνισε πως πλέον «πατάει γκάζι και δεν το αφήνει», νιώθοντας ότι πολλοί περίμεναν την έξοδό της από τον διαγωνισμό.

Στη δυάδα των μοντέλων που ξεχώρισαν βρέθηκε κι ο Γιάννης, ο οποίος έλαβε θετικά σχόλια για τη συνέπειά του στο concept και τη συνεργασία του με τον φωτογράφο. Ωστόσο, οι κριτές στάθηκαν στη ρεαλιστικότητα, την ένταση και τα στοιχεία μόδας που συνδύασαν και οι δύο λήψεις, δίνοντας τελικά το προβάδισμα στην Καρολίνα.

GNTM 7: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε πολλά να πει για την τελευταία δοκιμασία

Όπως υπογράμμισαν οι κριτές, η περίπτωση της Καρολίνας λειτουργεί ως υπενθύμιση για όλους πως όσο δύσκολη κι αν είναι μια μέρα ή ένα σετ, δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάει κανείς - καθώς «το τελευταίο κλικ μπορεί να σας σώσει».

Αντιδράσεις κι αιχμές πίσω από τις κάμερες

Η νίκη της Καρολίνας προκάλεσε έντονες συζητήσεις και διαφορετικές αντιδράσεις τόσο μέσα στο πλατό όσο και στα σχόλια των υπόλοιπων παικτών.

GNTM 7: Η Καρολίνα είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας

Κάποιοι συνεχάρηκαν θερμά την Καρολίνα για την αντίδρασή της με την πλάτη στον τοίχο, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες για το πώς θα διαχειριστεί το επερχόμενο disadvantage και αν θα στραφεί εναντίον συγκεκριμένων παικτών.

GNTM 7: Στην Άννα δεν άρεσε καθόλου η φωτογραφία της Καρολίνας

Δεν έλειψαν και οι πιο αιχμηρές τοποθετήσεις από συμπαίκτες, οι οποίοι διαφώνησαν με την κρίση των κριτών, κάνοντας λόγο για λανθασμένες πόζες, υπερβολικά σέξι προσέγγιση σε σχέση με το concept και τεχνικά ζητήματα στη λήψη. «Ήταν τραγική η λήψη της. Δεν ξέρω τι βλέπαν οι κριτές; Φωτογραφικά δε φαίνεται το πρόσωπό της. Δεν την είδα κι από κοντά βέβαια, αλλά νομίζω φαινόταν άσπρο. Αυτό φωτογραφικά είναι λάθος. Τα πόδια της, πέρα από το πωπό της που έχει απίστευτο... το ξέρουμε όλοι ότι έχει απίστευτο... η Καρολίνα δεν χρειάζεται να το βλέπουμε σε κάθε φωτογραφία και να είναι φουλ σέξι κάθε φορά. Τα πόδια της ήταν λάθος, ήταν οριακά για το δικό μου κόνσεπτ. Ήταν όλα λάθος», είπε στο cue της η Άννα.

Με την ασυλία πλέον στο πλευρό της, η Καρολίνα μπαίνει στην επόμενη δοκιμασία με ανεβασμένη ψυχολογία, την ώρα που η αποχώρηση παραμένει προ των πυλών για τους υπόλοιπους επτά διαγωνιζόμενους.

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