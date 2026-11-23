Με μια εντυπωσιακή χρηματιστηριακή αντίδραση, μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ και μια σειρά δημόσιων δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου συνοδεύτηκε η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να αναλαμβάνει ανοιχτά τα εύσημα για την εξέλιξη.

Η μετοχή της Nvidia, η οποία την Παρασκευή είχε κλείσει στη Νέα Υόρκη στα 126 δολάρια, εκτοξεύτηκε τη Δευτέρα στα 164 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο άνω του 30%, μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου. Η μεταβολή αυτή μεταφράστηκε σε εντυπωσιακή αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, προσέγγισε το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

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