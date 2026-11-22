Σε κρίσιμο σημείο έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις της 31ης Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), καθώς οι συνομιλίες στην Αττάλεια συνεχίζονται πέρα από την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσής τους, χωρίς να διαφαίνεται ακόμη ένας κοινά αποδεκτός συμβιβασμός.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας περιορίζονται «ώρα με την ώρα», εκφράζοντας την απογοήτευσή της για το περιεχόμενο του νέου σχεδίου απόφασης. Το μεγαλύτερο σημείο αντιπαράθεσης είναι η απουσία οποιασδήποτε σαφούς αναφοράς στην ανάγκη απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα.

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