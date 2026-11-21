Δ. Αναγνωστόπουλος για κυβερνοεπιθέσεις: Έχουμε πλάνα που μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε εναλλακτικές λειτουργίες / MEGA

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές Αρχές μετά τις πληροφορίες για πιθανή κυβερνοεπίθεση σε ένα από τα σημαντικότερα πληροφοριακά συστήματα του FBI. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον των χάκερς φέρεται να στράφηκε στο Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών για το Έγκλημα (NCIC), μια βάση δεδομένων που συγκεντρώνει κρίσιμα στοιχεία για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το CNN, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήθηκαν χωρίς άδεια πρόσβασης σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σύστημα. Την υπόθεση επιβεβαιώνουν δύο πηγές με γνώση της έρευνας, οι οποίες ανέφεραν ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διερεύνηση του περιστατικού.

Η πιθανή παραβίαση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς το NCIC δεν αποτελεί μια απλή ηλεκτρονική υπηρεσία. Πρόκειται για ένα κεντρικό δίκτυο μέσω του οποίου ανταλλάσσονται πληροφορίες ανάμεσα στις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες. Επομένως, οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.

Τι πληροφορίες συγκεντρώνει η βάση δεδομένων του FBI

Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται καθημερινά από τις διωκτικές Αρχές σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς τους επιτρέπει να αναζητούν και να μοιράζονται σημαντικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για το έργο τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πληροφορίες από ποινικούς ελέγχους, στοιχεία για ποινικά μητρώα, αλλά και δεδομένα σχετικά με εκκρεμή εντάλματα σύλληψης.

Η σημασία του NCIC κάνει την υπόθεση ακόμη πιο σοβαρή, αφού μια ενδεχόμενη διαρροή ή πρόσβαση από τρίτους θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε αστυνομικές έρευνες.

Παράλληλα, το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί προβλήματα και διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων τραπεζικά ιδρύματα, η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) και τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της FAA.

Η προηγούμενη επίθεση και οι δηλώσεις του διευθυντή του FBI

Η νέα έρευνα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή δεν είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες που το FBI βρίσκεται αντιμέτωπο με περιστατικό κυβερνοασφάλειας. Τον Σεπτέμβριο, η ομάδα χάκερ ShinyHunters φέρεται να έβαλε στο στόχαστρο προσωπικά δεδομένα εργαζομένων του Γραφείου, αξιοποιώντας έναν ιστότοπο του FBI που σχετίζεται με την αναζήτηση εργασίας.

Για την υπόθεση εκείνη συνελήφθη ένας Καναδός ερευνητής και συγγραφέας, ο οποίος ασχολείται με ζητήματα κυβερνοασφάλειας και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την παραβίαση που συνδέεται με τη συγκεκριμένη ομάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δηλώσεις του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ. Την Πέμπτη, ενώ αξιωματούχοι της υπηρεσίας είχαν ήδη ενημερωθεί για το νέο περιστατικό, ο ίδιος εμφανίστηκε στο Fox News και αναφέρθηκε στις προσπάθειες ενίσχυσης της ψηφιακής ασφάλειας.

Ειδικότερα, έκανε λόγο για την επιχείρηση «Winter Shield», η οποία είχε στόχο να ενθαρρύνει επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες πρόσβασης χάκερ σε ευαίσθητα δεδομένα. Παρότι η επιχείρηση είχε ολοκληρωθεί μήνες νωρίτερα, ο Πατέλ την παρουσίασε ως μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών υποδομών και την καλύτερη προστασία τους απέναντι στις ψηφιακές απειλές.

