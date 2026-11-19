Θύμα χάκερς έπεσε ελληνική εταιρεία αλουμινίου, αλλά και η ιστοσελίδα της ΑΕΚ. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Άρη Λάμπου.

Για αρκετή ώρα όποιος έμπαινε στον ιστότοπο της ΑΕΚ έβλεπε μηνύματα ακραίου τουρκικού εθνικισμού, με αναφορές στον Κεμάλ Ατατούρκ και την 9η Σεπτεμβρίου του 1922. Έγραφαν, μεταξύ άλλων: «Είμαστε πατριώτες, να μας σέβεστε».

Η ομάδα, σε ανακοίνωσή της, έγραψε ότι στον αγώνα που θα δώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια με την τουρκική Γαλατάσαραϊ, οι παίκτες θα αγωνιστούν με τη γαλάζια φανέλα. Με αυτό, θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

Στην περίπτωση της βιομηχανίας αλουμινίου, η ομάδα Krybit ransomware υποστήριξε μέσω ανάρτησης ότι πραγματοποίησε κυβερνοεπίθεση. Ερευνάται εάν η συγκεκριμένη οργάνωση έκανε την επίθεση, ώστε να ζητήσει στη συνέχεια λύτρα σε κρυπτονομίσματα, όπως είναι και η συνήθης πρακτική των χάκερς.