Προσωπικά δεδομένα 22 εκατομμυρίων ανθρώπων εκτέθηκαν μετά από μεγάλη κυβερνοεπίθεση στη Maileva, θυγατρική εταιρεία του γαλλικού ομίλου ταχυδρομικών υπηρεσιών La Poste. Οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε ονοματεπώνυμα και ταχυδρομικές διευθύνσεις εκατομμυρίων παραληπτών επαγγελματικής αλληλογραφίας, σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων που έχουν αποκαλυφθεί στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το France 24, η επίθεση σημειώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, ωστόσο η πραγματική έκταση της διαρροής έγινε γνωστή τον Νοέμβριο. Η La Poste επιβεβαίωσε το περιστατικό στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ενώ η υπόθεση έχει ήδη οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές και βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση.

Maileva, une filiale du groupe La Poste, a été victime d'une cyberattaque mi-septembre ayant conduit au vol des coordonnées de 22 millions de personnes, a annoncé La Poste samedi 14 novembre. #franceinfo https://t.co/AhRdYaFMHQ — franceinfo (@franceinfo) November 15, 2026

Γαλλία: Ποια προσωπικά δεδομένα διέρρευσαν από την κυβερνοεπίθεση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της La Poste προς το AFP, η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα την έκθεση στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας 22 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η La Poste επιβεβαίωσε την κυβερνοεπίθεση στη Maileva

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν:

Ονόματα.

Επώνυμα.

Ταχυδρομικές διευθύνσεις.

Πρόκειται για ανθρώπους που είχαν παραλάβει επιστολές ή άλλα έγγραφα από επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες της Maileva.

Είναι σημαντικό ότι τα 22 εκατομμύρια πρόσωπα δεν αποτελούν απαραίτητα εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για παραλήπτες αλληλογραφίας, τα στοιχεία των οποίων είχαν καταχωριστεί στα συστήματα της εταιρείας στο πλαίσιο της αποστολής εγγράφων.

🔴 Les coordonnées de 22 millions de personnes volées : La Poste annonce que sa filiale Maileva a été victime d'une cyberattaque https://t.co/DyBSJdwW4D — LCI (@LCI) November 15, 2026

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν προκύπτει ότι εκτέθηκαν κωδικοί πρόσβασης, τραπεζικά δεδομένα ή το περιεχόμενο της αλληλογραφίας.

Η La Poste ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η επίθεση οδήγησε στην έκθεση προσωπικών δεδομένων, συγκεκριμένα ονομάτων, επωνύμων και ταχυδρομικών διευθύνσεων 22 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι ήταν παραλήπτες για λογαριασμό των εταιρειών-πελατών της Maileva».

Γαλλία: Τι είναι η Maileva και πώς επηρεάστηκαν 22 εκατομμύρια άνθρωποι

Η Maileva είναι ψηφιακή πλατφόρμα που ανήκει στη Docaposte, θυγατρική του ομίλου La Poste. Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και αποστολής επαγγελματικής αλληλογραφίας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να στέλνουν έγγραφα χωρίς να αναλαμβάνουν οι ίδιες τη φυσική διαδικασία αποστολής.

La plateforme Maileva du groupe La Poste victime d'un vol de données touchant 22 millions de personnes https://t.co/7KErdA3jwb — BFM (@BFMTV) November 15, 2026

Μέσω της υπηρεσίας, μια επιχείρηση μπορεί να ανεβάζει ηλεκτρονικά έγγραφα και να δρομολογεί την αποστολή τους σε παραλήπτες, είτε πρόκειται για απλές επιστολές είτε για συστημένα έγγραφα.

Στις υπηρεσίες που διαχειρίζεται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας.

Τιμολόγια.

Συστημένες επιστολές.

Ενημερωτικά και διοικητικά έγγραφα.

Προσκλήσεις για γενικές συνελεύσεις.

Το μέγεθος της δραστηριότητάς της εξηγεί εν μέρει την έκταση της διαρροής. Η Maileva διαθέτει περισσότερους από 70.000 χρήστες και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, διακίνησε περίπου 180 εκατομμύρια έγγραφα μέσα στο 2024.

Στη Γαλλία παραβιάστηκαν τα προσωπικά δεδομέα 22 εκατομμύριων ανθρώπων

Έτσι, η παραβίαση ενός ενιαίου ψηφιακού συστήματος είχε ως αποτέλεσμα να εκτεθούν πληροφορίες ανθρώπων που ενδεχομένως δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ οι ίδιοι την πλατφόρμα.

Μετά τον εντοπισμό της κυβερνοεπίθεσης, η Maileva ενημέρωσε τη γαλλική Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL), την ανεξάρτητη αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει δικαστική έρευνα.

Ο όμιλος La Poste επιβεβαίωσε τις ενέργειες αυτές, αναφέροντας:

«Η Maileva ενημέρωσε την Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών και υπέβαλε καταγγελία. Βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα».

Επιπλέον, σύμφωνα με την εταιρεία, όλες οι επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των δραστών, η ακριβής μέθοδος που χρησιμοποίησαν για να αποκτήσουν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα ή το ενδεχόμενο τα δεδομένα να έχουν διατεθεί προς πώληση.

Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί αν υπήρξε απαίτηση καταβολής λύτρων ή αν η επίθεση συνδέεται με κάποια γνωστή ομάδα κυβερνοεγκληματιών.

Γαλλία: Γιατί η διαρροή προσωπικών δεδομένων προκαλεί ανησυχία

Ακόμη και όταν μια κυβερνοεπίθεση δεν αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς ή κωδικούς πρόσβασης, η έκθεση ονοματεπωνύμων και διευθύνσεων μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τους πολίτες.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένες απόπειρες εξαπάτησης, όπως παραπλανητικές επιστολές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες μορφές phishing.

Όταν οι δράστες γνωρίζουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ενός προσώπου, μπορούν να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν πιο πειστικά μηνύματα, εμφανιζόμενοι ως εκπρόσωποι εταιρειών ή οργανισμών με τους οποίους ο παραλήπτης ενδέχεται να έχει πραγματική σχέση.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι μεγάλες διαρροές δεδομένων θεωρούνται σοβαρές ακόμη και όταν δεν περιλαμβάνουν οικονομικές πληροφορίες.

Γαλλία: Νέα κυβερνοεπίθεση μετά τα περιστατικά σε La Poste και Crédit Mutuel Arkéa

Η υπόθεση της Maileva έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία γαλλικές επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με σοβαρά περιστατικά κυβερνοασφάλειας.

Τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, ο ίδιος ο όμιλος La Poste είχε γίνει στόχος κυβερνοεπίθεσης, την ευθύνη για την οποία είχαν αναλάβει χάκερ που υποστηρίζουν τη Ρωσία.

Παράλληλα, την προηγούμενη εβδομάδα, ο τραπεζικός όμιλος Crédit Mutuel Arkéa ανακοίνωσε ότι δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν παράνομες συναλλαγές ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η τράπεζα διευκρίνισε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν εταιρικό λογαριασμό και όχι λογαριασμούς πελατών, ενώ μέρος των χρημάτων είχε ήδη ανακτηθεί.

Ακόμη μία μεγάλη υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις αρχές του 2024, όταν η γαλλική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης France Travail δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, με πιθανό κίνδυνο διαρροής προσωπικών δεδομένων που αφορούσαν περίπου 43 εκατομμύρια ανθρώπους.

Στην περίπτωση της Maileva, το βασικό ερώτημα πλέον είναι πώς κατέστη δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα και αν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί ή διακινηθεί περαιτέρω.