Άνοιξε ξανά ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ήρε την πανεθνική απαγόρευση απογειώσεων που είχε επιβάλει έπειτα από σοβαρή βλάβη στα συστήματα επικοινωνίας και ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Το πρωτοφανές αεροπορικό μπλακ άουτ προκάλεσε χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια, με περισσότερες από 6.600 ακυρώσεις πτήσεων, 8.600 καθυστερήσεις και δεκάδες χιλιάδες επιβάτες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι, ενώ οι επιπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια από το πρωτοφανές μπλακ άουτ

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός εναέριος χώρος άνοιξε ξανά στις 20:15 το βράδυ, ώρα Ανατολικής Ακτής (03:15 ώρα Ελλάδας). Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δε θα είναι άμεση και ότι οι πτήσεις θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται σταδιακά.

«Θα γίνει με αργούς ρυθμούς», τόνισε ο Ντάφι, μιλώντας σε δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα χρειαστούν χρόνο για να αποκαταστήσουν τα προγράμματά τους.

Airspace clearing above the United States tonight as flights land, but cannot take off, as the FAA’s nationwide ground stop continues. Ground stop was issued at 20:54 UTC. https://t.co/SMqTEedBOY — Flightradar24 (@flightradar24) November 14, 2026

Αεροπορικό μπλακ άουτ ΗΠΑ: Τι το προκάλεσε

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στα συστήματα επικοινωνίας και ραντάρ που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο Σον Ντάφι, η αστάθεια έγινε αντιληπτή στις 15:36 τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής (22:36 ώρα Ελλάδας), όταν πύργοι ελέγχου αντιμετώπισαν προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων τους.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν με τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια των ΗΠΑ να καθηλώνονται στο έδαφος

Η κατάσταση οδήγησε τις αρμόδιες αρχές στην απόφαση να καθηλώσουν προληπτικά τα αεροσκάφη στο έδαφος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων.

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών απέδωσε την αστοχία στην υπερφόρτωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, εξηγώντας ότι οι μεταγωγείς και οι δρομολογητές του συστήματος δέχθηκαν υπερβολικά μεγάλο όγκο δεδομένων.

Flight cancellations and delays listed on monitors at Detroit Metro Airport as a nationwide ground stop continues https://t.co/qHMDHgAXQi — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 14, 2026

«Οι μεταγωγείς (switches) και οι δρομολογητές (routers) μας υπερφορτώθηκαν ουσιαστικά με δεδομένα, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να παρουσιάζουν ασυνέπειες στα στοιχεία που παρείχαν. Γι' αυτόν τον λόγο, θέσαμε το σύστημα εκτός λειτουργίας», δήλωσε.

Το πρωτοφανές αεροπορικό μπλακ άουτ στις ΗΠΑ οφείλεται σε αστοχία στην υπερφόρτωση του τεχνολογικού εξοπλισμού

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι σε κανένα στάδιο δε χάθηκε πλήρως η εικόνα από τα ραντάρ ή η δυνατότητα επικοινωνίας. Έτσι, τα περισσότερα από 3.500 αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα μπόρεσαν να προσγειωθούν με ασφάλεια, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ορισμένα αεροσκάφη χρειάστηκε να αλλάξουν πορεία και να κατευθυνθούν σε διαφορετικά αεροδρόμια, ενώ άλλα συνέχισαν κανονικά προς τους προορισμούς τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, το πρόβλημα ενδέχεται να συνδέεται με νέες τεχνολογικές αναβαθμίσεις σε ένα παλαιότερο σύστημα. Ωστόσο, η ακριβής αιτία της βλάβης εξακολουθεί να διερευνάται.

🚨 📊 USA TODAY VS. LAST WEEK — SAME TIME— 00:30 UTC 🇺🇸 More than 5,100 flights have been canceled across the United States, and disruptions are continuing to escalate nationwide. 📍 Airports reporting the most cancellations: 🔴 Chicago O'Hare (ORD): 461 🔴 Atlanta (ATL): 310 🔴 New York LaGuardia (LGA): 305 🔴 Dallas/Fort Worth (DFW): 297 🔴 Denver (DEN): 246 🔴 New York JFK: 220 🔴 Boston (BOS): 213 🔴 San Francisco (SFO): 199 🔴 Los Angeles (LAX): 190 🔴 Washington Dulles (IAD): 147 🔴 Seattle (SEA): 143 🔴 Newark (EWR): 138 Watch our AirNav Radar comparison showing US air traffic today versus the same time last week, highlighting the impact of the nationwide disruption on flight operations. — AirNav Radar (@AirNavRadar) November 14, 2026

Δύο στελέχη αεροπορικών εταιρειών ανέφεραν, σύμφωνα με το Reuters, ότι η διακοπή φέρεται να επηρέασε τηλεπικοινωνιακό που διαχειρίζεται κρίσιμες ραδιοσυχνότητες, μέσω των οποίων οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επικοινωνούν με τους πιλότους.

Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα αμερικανικά αεροδρόμια αναμένοντας να δουν τι θα γίνει με τις πτήσεις τους

Αεροπορικό μπλακ άουτ ΗΠΑ: Πάνω από 6.600 ακυρώσεις πτήσεων και 8.600 καθυστερήσεις

Το μέγεθος της αναστάτωσης αποτυπώνεται στους αριθμούς των ακυρώσεων και των καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightRadar24, περισσότερες από 6.600 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ περίπου 8.600 καθυστέρησαν εξαιτίας της πανεθνικής αναστολής των απογειώσεων. Παράλληλα, άλλες 1.500 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου είχαν ήδη ακυρωθεί.

“Nobody is allowed to leave the ground.” A note obtained by ABC News instructs pilots to return to airport gates “immediately” due to the FAA issuing a nationwide ground stop due to a communications issue. https://t.co/kt5R4fVXCr https://t.co/283APHlg2o — ABC News (@ABC) November 13, 2026

Σε διαφορετική καταγραφή, το FlightAware ανέφερε περισσότερες από 8.500 καθυστερήσεις και σχεδόν 8.000 ακυρώσεις κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Οι αριθμοί αφορούν διαφορετικές χρονικές στιγμές και καταγραφές της αναστάτωσης.

Η απαγόρευση απογειώσεων στις ΗΠΑ διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες

Η απαγόρευση απογειώσεων διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες, με τις αναχωρήσεις να παραμένουν σε αναστολή μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία των συστημάτων.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν στις εσωτερικές πτήσεις. Περισσότερες από 60 διεθνείς πτήσεις έλαβαν άδεια αναχώρησης από αμερικανικά αεροδρόμια κατά τη διάρκεια της πανεθνικής καθήλωσης, σύμφωνα με το Flightradar24, ενώ οι διεθνείς αερομεταφορές επηρεάστηκαν σημαντικά.

Αεροπορικό μπλακ άουτ ΗΠΑ: Γεμάτα τα αεροδρόμια – Χιλιάδες επιβάτες πέρασαν τη νύχτα εκεί

Από τη Βοστώνη μέχρι το Σιάτλ και από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες, οι αίθουσες αναχωρήσεων γέμισαν με επιβάτες που περίμεναν ενημέρωση για την τύχη των πτήσεών τους.

Οι οθόνες στα αεροδρόμια εμφάνιζαν συνεχώς ακυρώσεις και καθυστερήσεις, ενώ τα γκισέ των αεροπορικών εταιρειών δέχονταν αυξημένη πίεση από ταξιδιώτες που προσπαθούσαν να βρουν εναλλακτικές λύσεις.

Πολλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα στους χώρους αναμονής στα αμερικανικά αεροδρόμια

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα. Πολλοί αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα στους χώρους αναμονής, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να ταξιδέψουν ή πώς θα συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Ο Σον Ντάφι ανέφερε ότι ο ίδιος και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο, προκειμένου να συζητήσουν τη σοβαρή διακοπή λειτουργίας των συστημάτων.

More than 60 international flights were allowed to depart from US airports during the nationwide ground stop. ✈️🇺🇸 https://t.co/B59qbAfthf — Flightradar24 (@flightradar24) November 14, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν αναμένεται να υποχρεωθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις για τις συγκεκριμένες ακυρώσεις, καθώς η βλάβη προήλθε από το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της FAA και όχι από δική τους υπαιτιότητα.

Αεροπορικό μπλακ άουτ ΗΠΑ: Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης

Το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης εξετάστηκε από τις αμερικανικές αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν.

Το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης εξετάστηκε, αλλά σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία απολύτως ένδειξη» πως η διακοπή λειτουργίας προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση ή από κάποιο ανεξέλεγκτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

«Φαίνεται πως το ζήτημα ήταν τεχνικής φύσης. Ωστόσο, συνεχίζουμε να το εξετάζουμε», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) συνεργάζεται με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Οι ερευνητές δεν έχουν αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, με την τεχνική αστοχία να αποτελεί μέχρι στιγμής την επικρατέστερη εξήγηση.

Αεροπορικό μπλακ άουτ ΗΠΑ: Στο τραπέζι εκσυγχρονισμός 50 δισ. δολαρίων

Το περιστατικό επαναφέρει με έντονο τρόπο στο προσκήνιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ.

Το αεροπορικό μπλακ άουτ στις ΗΠΑ ανέδειξε για μια ακόμα φορά το ζήτημα της παλαιότητας του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας

Οι αμερικανικές υποδομές έχουν δεχθεί επανειλημμένα επικρίσεις για την παλαιότητα της τεχνολογίας τους, τις δυσλειτουργίες στον εξοπλισμό και τα προβλήματα στις επικοινωνίες. Επιπλέον, το σύστημα αντιμετωπίζει έλλειψη χιλιάδων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Ο Σον Ντάφι υποστήριξε ότι η βλάβη αποτελεί ακόμη μία ένδειξη πως απαιτείται συνολική αναβάθμιση των υποδομών, προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Μάλιστα, κατηγόρησε το Κογκρέσο ότι δεν έχει εγκρίνει την απαραίτητη χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος και ζήτησε 50 δισ. δολάρια για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ επιτέθηκε στο Κογκρέσο γιατί δεν έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των αεροδρομίων και των υποδομών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

«Αυτό που έχουμε είναι ένα εξαιρετικά παλιό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δώστε μας τα χρήματα για να το φτιάξουμε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα, πριν από τη βλάβη, ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Μεταφορών είχαν ζητήσει από το Κογκρέσο να εγκρίνει χρηματοδότηση 30,1 δισ. δολαρίων για την αναβάθμιση των αεροδρομίων και των υποδομών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Ο υπουργός προειδοποίησε, επίσης, ότι όσο το υφιστάμενο σύστημα παραμένει σε λειτουργία χωρίς ουσιαστικό εκσυγχρονισμό, υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν ξανά παρόμοια προβλήματα.

Αεροπορικό μπλακ άουτ ΗΠΑ: Οι προηγούμενες διακοπές που είχαν προκαλέσει χάος στις πτήσεις

Το περιστατικό του Νοεμβρίου 2026 αποτελεί μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις πανεθνικής αναστολής πτήσεων στις ΗΠΑ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Από το αεροπορικό μπλακ άουτ στις ΗΠΑ επηρεάστηκαν και πάρα πολλές διεθνείς πτήσεις

Η προηγούμενη αντίστοιχη μεγάλη διακοπή σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA ανέστειλε τις αναχωρήσεις εσωτερικών πτήσεων για περίπου 90 λεπτά, εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα Notice to Air Missions (NOTAM).

Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση κρίσιμων πληροφοριών ασφαλείας που αφορούν τις πτήσεις. Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν περίπου 9.500 πτήσεις και να ακυρωθούν περίπου 1.300.

Σύμφωνα με τον δρα Γκάι Γκράτον, αναπληρωτή καθηγητή Αεροπορίας στο Πανεπιστήμιο Κράνφιλντ, το νέο περιστατικό ήταν το σοβαρότερο μετά την 11η Σεπτεμβρίου, χωρίς φυσικά να συγκρίνεται ως προς την κλίμακα με τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001.

Το αεροπορικό μπλακ άουτ στις ΗΠΑ θεωρείται το σοβαρότερο μετά από εκείνο που είχε επιβλήθει την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Προβλήματα στις επικοινωνίες είχαν καταγραφεί και την άνοιξη του 2025, όταν δύο περιστατικά επηρέασαν τις πτήσεις στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, ενός από τους τρεις μεγάλους αεροπορικούς κόμβους της Νέας Υόρκης. Οι δυσλειτουργίες συνδέονταν με το σύστημα επικοινωνίας του κέντρου ελέγχου στη Φιλαδέλφεια, το οποίο διαχειρίζεται τα αεροσκάφη κατά την προσέγγισή τους.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2026, εκατοντάδες πτήσεις κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής ακυρώθηκαν, έπειτα από λανθασμένη διακοπή τηλεπικοινωνιακής γραμμής.

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά εντείνουν τις ανησυχίες για την αξιοπιστία των αμερικανικών αεροπορικών υποδομών.

Αεροπορικό μπλακ άουτ ΗΠΑ: Πώς επηρεάστηκαν οι διεθνείς πτήσεις

Το αεροπορικό μπλακ άουτ στις ΗΠΑ είχε συνέπειες και εκτός της αμερικανικής επικράτειας.

Σύμφωνα με το Eurocontrol, η κυκλοφορία αεροσκαφών με προορισμό τις ΗΠΑ από χώρες που υπάγονται στον ευρωπαϊκό οργανισμό ανεστάλη κατόπιν αιτήματος της FAA, λόγω των τεχνικών προβλημάτων.

Η αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ θα πάρει χρόνο

Το Eurocontrol αριθμεί 42 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουκρανία, η Τουρκία, το Ισραήλ και το Μαρόκο.

Παράλληλα, το διεθνές αεροδρόμιο του Σίδνεϊ στην Αυστραλία ανέστειλε μέχρι νεωτέρας τις πτήσεις με προορισμό τις ΗΠΑ, ενώ η Air Canada ακύρωσε πτήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά.

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι δίνει προτεραιότητα στις πτήσεις προς μικρότερες πόλεις εκτός των μεγάλων κόμβων της, καθώς και προς διεθνείς προορισμούς, προκειμένου να τοποθετήσει αεροσκάφη και πληρώματα στις κατάλληλες θέσεις και να επιταχύνει την αποκατάσταση του δικτύου της.

Οι Delta Air Lines και United Airlines είχαν επίσης ανακοινώσει την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων τους, ενώ η JetBlue γνωστοποίησε ότι θα επανεκκινούσε τις πτήσεις της το πρωί του Σαββάτου.