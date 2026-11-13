Stavento: Η κόρη του, Ανατολή, διαβάζει τραγουδώντας το νέο του τραγούδι!

Υπερήφανος μπαμπάς ο καλλιτέχνης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανατολή, κόρη του Μιχάλη Κουινέλη (Stavento) και της Ήβης Αδάμου, διαβάζει τραγουδώντας το νέο κομμάτι του πατέρα της, "Μπαγλαμαδάκι".
  • Το στιγμιότυπο μοιράστηκε ο Stavento στα social media, δείχνοντας την αγάπη της κόρης του για τη μουσική.
  • Το "Μπαγλαμαδάκι" συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με τον χαρακτηριστικό ήχο του Stavento.
  • Η Ανατολή έχει συμμετάσχει και σε προηγούμενο κομμάτι του πατέρα της, αποδεικνύοντας τη μουσική τους σύνδεση.
  • Η οικογένεια διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, με την κόρη τους να είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Μπορεί να έχει ακόμη τις σχολικές της υποχρεώσεις, ωστόσο η μικρή Ανατολή, κόρη του Μιχάλη Κουινέλη (Stavento) και της Ήβης Αδάμου, φαίνεται πως έχει κληρονομήσει την αγάπη των γονιών της για τη μουσική.

Ένα όμορφο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της μοιράστηκε ο γνωστός ράπερ, μέσα από τα social media. Η μικρή Ανατολή φαίνεται πως συνδυάζει το διάβασμα με το τραγούδι, καθώς την ώρα που κάνει τα μαθήματά της σιγοτραγουδά το νέο κομμάτι του πατέρα της με τίτλο «Μπαγλαμαδάκι».

Ήβη Αδάμου: Για δείπνο με τον Μιχάλη Κουινέλη και την κορούλα τους, Ανατολή

Η γλυκιά αυτή εικόνα αποτυπώνει μια αυθόρμητη οικογενειακή στιγμή, με την κόρη του ζευγαριού να δείχνει πως η μουσική έχει ήδη γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς της. Άλλωστε, μεγαλώνοντας με δύο γονείς που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο τραγούδι, είναι λογικό να έχει αποκτήσει από νωρίς τη δική της σχέση με τις μελωδίες.

Ήβη Αδάμου: Τι απάντησε για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού

Η Ανατολή είναι η μεγάλη αδυναμία του Μιχάλη Κουινέλη και της Ήβης Αδάμου. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, απολαμβάνοντας την οικογενειακή καθημερινότητα με την κόρη του, η οποία αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του.

Και όπως φαίνεται, η μικρή έχει ήδη αρχίσει να ακολουθεί τα μουσικά χνάρια των γονιών της, με τον μπαμπά της να έχει κάθε λόγο να καμαρώνει!

Το «Μπαγλαμαδάκι» και η ξεχωριστή συμμετοχή της Ανατολής

Το νέο τραγούδι του Stavento, «Μπαγλαμαδάκι», συνδυάζει τον χαρακτηριστικό μουσικό ήχο του καλλιτέχνη με παραδοσιακά στοιχεία της ελληνικής μουσικής. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος, ενώ η συμμετοχή της κόρης του δίνει στο κομμάτι μια ιδιαίτερα προσωπική και τρυφερή διάσταση.

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που πατέρας και κόρη μοιράζονται το μικρόφωνο. Η Ανατολή είχε συμμετάσχει και στη «Χειροβομβίδα», αποδεικνύοντας πως η μουσική τους συνύπαρξη αποτελεί κάτι ξεχωριστό για τους δυο τους.

 

 

Στο «Μπαγλαμαδάκι» πρωταγωνιστούν οι ήχοι του μπουζουκιού και του μπαγλαμά, οι οποίοι συναντούν τη σύγχρονη μουσική ταυτότητα του Stavento, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και ευχάριστο αποτέλεσμα.

 

 

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ
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ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ
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