Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & Ερμής- Αφροδίτη σε ορθή πορεία!

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Οι αστρολογικές προβλέψεις του Σαββατοκύριακου από την Άση Μπήλιου στο Stars System

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ερμής και η Αφροδίτη επιστρέφουν σε ορθή πορεία, βελτιώνοντας την επικοινωνία και τις σχέσεις.
  • Η Αφροδίτη θα παραμείνει στον Ζυγό μέχρι αρχές Δεκεμβρίου, ενισχύοντας τα ερωτικά και συνεργατικά θέματα.
  • Η Σελήνη βρίσκεται στον Αιγόκερω, επηρεάζοντας αρνητικά τις σχέσεις και την επικοινωνία μέχρι το Σάββατο.
  • Αλλαγή ενέργειας αναμένεται την Κυριακή με την είσοδο της Σελήνης στον Υδροχόο.
  • Η επόμενη εβδομάδα θα φέρει πιο έντονες εξελίξεις λόγω των πλανητικών αλλαγών.

Με τη Σελήνη στον Αιγόκερω σήμερα και με δύο πολύ σημαντικές πλανητικές αλλαγές έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού μετά από πολλές μέρες ανάδρομης πορείας ο Ερμής και η Αφροδίτη γυρίζουν σε ορθή φορά. Η Άση Μπήλιου ανέλυσε σήμερα στο Stars System τις αστρολογικές προβλέψεις του Σαββατοκύριακου, αλλά και τα καλά που θα φέρει η ορθόδρομη πορεία των δύο πλανητών. 

Δείτε τις προβλέψεις του Σαββατοκύριακου για κάθε ζώδιο και πώς θα επηρεάσει η ορθή πορεία Ερμή & Αφροδίτης

«Το πιο σημαντικό, θα έλεγα, του Νοεμβρίου, είναι ότι επιτέλους γυρίζουν σε ορθή πορεία ο Ερμής και η Αφροδίτη, αφού μας ταλάνισαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Αφροδίτη από τις 3 Οκτωβρίου σχεδόν 40 μέρες και ο Ερμής από τις 24 Οκτωβρίου. Σήμερα 13/11, γυρίζει ο Ερμής στην ορθή του πορεία. Θα αρχίσουμε να συνεννοούμαστε, να μην έχουμε πολλά ευτράπελα στο κομμάτι της επικοινωνίας, στην καθημερινότητά μας και στις μετακινήσεις μας.

Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & Ερμής- Αφροδίτη σε ορθή πορεία!

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 14/11, ουσιαστικά λίγες ώρες μετά τον Ερμή που γυρίζει σε ορθή πορεία, γυρίζει και η Αφροδίτη που θα μας βοηθήσει και θα παραμείνει στον Ζυγό μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Θα βοηθήσει να βελτιώσουμε τόσο τα θέματα της προσωπικής μας ζωής, τα ερωτικά και τα θέματα των συνεργασιών γενικά των επαφών και των σχέσεών μας και θα αρχίσουν να τρέχουν οι εξελίξεις πιο γρήγορα.
Θα το δούμε φυσικά πολύ πιο έντονα την επόμενη εβδομάδα»,

Μπήλιου: Η πορεία της Σελήνης στον Αιγόκερω & τον Υδροχόο

«Η Σελήνη θα παραμείνει στον Αιγόκερω και σήμερα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν κάνει και πολύ ωραίες όψεις σήμερα. Κάνει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο, αύριο Σάββατο και μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Την Κυριακή το πρωί γύρω στις 11:24 αν δεν κάνω λάθος θα περάσει στο ζώδιο του Υδροχόου. Θα έχουμε μια διαφορετική ενέργεια την Κυριακή», είπε κλείνοντας. 

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