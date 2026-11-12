Το First Dates έφερε στον δρόμο της Κατερίνας τον Βασίλη, με τον οποίο αισθάνθηκε από την αρχή άνετα!

Η νεαρή κοπέλα έδειξε από νωρίς τη διάθεση να ανοιχτεί στον παρτενέρ της, στον οποίο -μεταξύ άλλων- αποκάλυψε τις σεξουαλικές της προτιμήσεις.

First Dates: Αποκαλυπτική η Κατερίνα στο πρώτο ραντεβού

«Μία σημαντική πληροφορία για μένα είναι ότι είμαι αμφιφυλόφιλη, δηλαδή μου αρέσουν και τα δύο φύλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το παιχνίδι των ερωτήσεων ήταν για άλλη μια φορά αποκαλυπτικό, με τον Βασίλη να παραδέχεται πως έχει απατήσει σε σχέση του. Με τη σειρά της, η Κατερίνα απάντησε πως δεν έχει διαπράξει κάτι αντίστοιχο, μιας και έχει κάνει μόνο μία σοβαρή σχέση.

Ωστόσο, τόνισε πως, μέχρι να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, προτιμά να είναι πολυγαμική. «Δηλαδή το τελευταίο διάστημα δεν έχω μόνο έναν σύντροφο», εξήγησε.

First Dates: Ο Βασίλης παραδέχτηκε πως έχει απατήσει!

Σχολιάζοντας την τελευταία της φράση, ο Βασίλης δήλωσε on camera: «Θεωρώ ότι, αν έκανε μια σοβαρή σχέση, μπορεί να το άλλαζε αυτό».

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