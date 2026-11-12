Όσα είπε σήμερα στο Stars System η Άση Μπήλιου για την αντίθεση Δία - Βόρειου Δεσμού & την ορθή πορεία της Αφροδίτης

H Άση Μπήλιου μίλησε σήμερα στο Stars System για την όψη αντίθεσης που σχηματίζει ο Δίας από τον Λέοντα με τον Βόρειο Δεσμό από τον Υδροχόο, αλλά και για την Αφροδίτη που γυρνά σε ορθή πορεία από το Σάββατο 14/11.

Δείτε πώς επηρεάζει το κάθε ζώδιο η Αντίθεση Δία - Βόρειου Δεσμού & η ορθή πορεία της Αφροδίτης

«Σήμερα η Σελήνη εξακολουθεί να βρίσκεται στο ζώδιο του Τοξότη και κάνει πολύ ωραίες όψεις. Κάνει τρίγωνα με τον Άρη, τον Δία, ένα εξάγωνο με την ανάδρομη Αφροδίτη», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Μπήλιου: H αντίθεση Δία - Βόρειου Δεσμού (κάρμα)- Τι θα φέρει;

Στη συνέχεια, η Άση Μπήλιου ανέλυσε την αντίθεση που κάνει ο Δίας με τον Βόρειο Δεσμό της Σελήνης κι εξήγησε πώς επηρεάζει αυτή η όψη σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και τη ζωή μας.

«Έχουμε την αντίθεση του Δία με τον Βόρειο Δεσμό, κάρμα για όσους το έχετε στο μυαλό σας κάπως έτσι. Από σήμερα λοιπόν και μέχρι την άλλη εβδομάδα, ξεκινάει μια περίοδος που θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι Διεθνείς σχέσεις. Αυτή η αντίθεση αναδεικνύει επίσης κάποιες ισορροπίες ανάμεσα σε επιλογές που μπορεί να κάνουμε γιατί μας βολεύουν ή μάλλον γιατί δε μας ξεβολεύουν και μπορεί να μας προσφέρουν ικανοποίηση αλλά πρόσκαιρη και σε ό,τι μας ωθεί να εξελιχθούμε.

Έχω πει πολλές φορές ότι οι δεσμοί της Σελήνης, ο Βόρειος δεσμός και ο Νότιος δεσμός, έχουν να κάνουν πάντα με την κατεύθυνση στη ζωή μας, με τα πράγματα που μας είναι οικεία και τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξελιχθούμε ως άνθρωποι και να καταφέρουμε να τα ενσωματώσουμε στη ζωή μας», εξήγησε.

Η Άση Μπήλιου υπενθύμισε ότι ο Νότιος δεσμός της Σελήνης συμβολίζει όσα ξέρουμε, όσα είμαστε πάρα πολύ ικανοί, είναι τα ταλέντα μας, είναι όλα αυτά που μας έχουν δοθεί και δεν έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ γι' αυτά. Επειδή εκεί σχηματίζεται η Σύνοδος με τον Δία, ο Δίας κάνει λίγο πιο δελεαστικό αυτό που ξέρουμε από αυτό που μας φοβίζει και που είναι άγνωστο για μας. Για να γίνει κατανοητή, έφερε το εξής παράδειγμα ότι για παράδειγμα ο Νότιος δεσμός μας φοβίζει να αλλάξουμε μια δουλειά που την ξέρουμε και να πάρουμε ρίσκο για να πάμε σε κάτι το οποίο μας είναι άγνωστο. Όμως ο Βόρειος δεσμός λέει ότι αν θες πραγματικά να εξελιχθείς, πρέπει να την κάνεις αυτή την αλλαγή και πρέπει να πάρεις το ρίσκο.

Μπήλιου: Η Αφροδίτη σε ορθή πορεία στον Ζυγό από τις 14/11

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος και για τους ανάδρομους πλανήτες Ερμή και Αφροδίτη που γυρίζουν σε ορθή φορά, στις 13/11 και 14/11 αντίστοιχα.

«Η Αφροδίτη θα γυρίσει σε ορθή πορεία στον Ζυγό και θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο ορθή μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου», σημείωσε η Άση Μπήλιου.

«Φυσικά, το πιο σημαντικό από όλα θα είναι πολύ καλή η κατάσταση στο κομμάτι των σχέσεών μας. Αν είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα σε αυτόν τον τομέα, είτε σε προσωπικές είτε επαγγελματικές σχέσεις , θα βοηθήσει πάρα πολύ η Αφροδίτη σε ορθή πορεία να τα ξεμπερδέψουμε», είπε κλείνοντας.

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