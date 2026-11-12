Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ως βασικό ύποπτο έναν 20χρονο από τη Γουινέα, ο οποίος αναζητείται.

Άγιος Παντελεήμονας: Το βίντεο με τη μεταφορά της βαλίτσας

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία των ερευνών φέρεται να έχει παίξει υλικό από κάμερες ασφαλείας στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε βίντεο καταγράφεται ο 20χρονος να κινείται στα στενά της περιοχής μεταφέροντας τη βαλίτσα μέσα στην οποία βρέθηκε αργότερα η σορός της Αραμάτα.

Ο νεαρός φέρεται να γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς διέμενε εκεί τα τελευταία χρόνια. Το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε η βαλίτσα βρίσκεται κοντά στο σπίτι του.

Η αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού φέρεται να βοήθησε τους αστυνομικούς να περιορίσουν τον κύκλο των προσώπων που εξετάζονταν και να καταλήξουν στην ταυτότητα του βασικού υπόπτου.

Σημειώνεται ότι ο 20χρονος δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Άγιος Παντελεήμονας: Η μαρτυρία του συγκατοίκου που έδωσε νέα στοιχεία

Σημαντική θεωρείται και η μαρτυρία του συγκατοίκου του 20χρονου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ύποπτο στο διαμέρισμα όπου διέμενε, αλλά ήρθαν σε επαφή με τον συγκάτοικό του.

Ο τελευταίος φέρεται να κατέθεσε ότι ο νεαρός τού είχε παραδεχθεί τις πράξεις του πριν εξαφανιστεί από το σπίτι και διαφύγει στο εξωτερικό.

Οι αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για έγκλημα πάθους. Οι δυο τους φέρεται να τσακώθηκαν άγρια στο σπίτι του υπόπτου με αποτέλεσμα ο νεαρός να της αφαιρέσει τη ζωή και να τοποθετήσει τη σορό της στη βαλίτσα, πετώντας την σε πεζοδρόμιο του Άγιου Παντελεήμονα.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο 20χρονος φέρεται να ταξίδεψε αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια να πέρασε στη Γαλλία. Οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν τη συνδρομή των γαλλικών αστυνομικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό του.

Προς το παρόν, ο νεαρός παραμένει ασύλληπτος και η εμπλοκή του στην υπόθεση αποτελεί αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Άγιος Παντελεήμονας: Τι έδειξε ο ιατροδικαστής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Όπως έχει γίνει γνωστό, κατά την εξέταση δε διαπιστώθηκε κάταγμα στο υοειδές οστό της 24χρονης, εύρημα που θα μπορούσε να συνδέεται με στραγγαλισμό.

Αυτό, ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου. Οι ερευνητές εξετάζουν και την πιθανότητα να προκλήθηκε ασφυξία με την πίεση αντικειμένου, όπως ένα μαξιλάρι, στο πρόσωπο της γυναίκας.

Καθοριστικές αναμένονται οι απαντήσεις από την ιστολογική εξέταση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Μέχρι τότε, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τον ακριβή μηχανισμό θανάτου.

Άγιος Παντελεήμονας: Αναζητούν το κινητό της Αραμάτα

Παράλληλα με την αναζήτηση του 20χρονου, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν και το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης.

Η συσκευή θεωρείται σημαντικό στοιχείο για την έρευνα, καθώς από τις κλήσεις και τις τελευταίες επικοινωνίες της μπορεί να προκύψουν πληροφορίες για τις επαφές της τόσο κατά την παραμονή της στη Φολέγανδρο όσο και τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το τελευταίο διάστημα της ζωής της, να διασταυρώσουν τις μαρτυρίες και να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν η σορός της βρεθεί μέσα στη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.