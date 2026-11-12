Άγιος Παντελεήμονας: Ο συγκάτοικος «έκαψε» τον 20χρονο που αναζητείται

Πώς έφτασαν στην ταυτοποίησή του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βασικός ύποπτος για τον θάνατο της 24χρονης Αραμάτα είναι 20χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος αναζητείται και φέρεται να έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα.
  • Η σορός της Αραμάτα βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, με βίντεο να καταγράφει τον ύποπτο να μεταφέρει τη βαλίτσα.
  • Μαρτυρία του συγκάτοικου του 20χρονου αναφέρει ότι ο ύποπτος παραδέχθηκε τις πράξεις του πριν εξαφανιστεί.
  • Η αιτία θανάτου της Αραμάτα παραμένει ασαφής, με ιατροδικαστικά ευρήματα να εξετάζουν το ενδεχόμενο στραγγαλισμού ή ασφυξίας.
  • Οι αρχές αναζητούν το κινητό τηλέφωνο της Αραμάτα για πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες της επαφές.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ως βασικό ύποπτο έναν 20χρονο από τη Γουινέα, ο οποίος αναζητείται.

Άγιος Παντελεήμονας: Το βίντεο με τη μεταφορά της βαλίτσας

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία των ερευνών φέρεται να έχει παίξει υλικό από κάμερες ασφαλείας στον Άγιο Παντελεήμονα.

Αυτή είναι η 24χρονη που βρέθηκε σε βαλίτσα - Ταυτοποιήθηκε ο ύποπτος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε βίντεο καταγράφεται ο 20χρονος να κινείται στα στενά της περιοχής μεταφέροντας τη βαλίτσα μέσα στην οποία βρέθηκε αργότερα η σορός της Αραμάτα.

Ο νεαρός φέρεται να γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς διέμενε εκεί τα τελευταία χρόνια. Το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε η βαλίτσα βρίσκεται κοντά στο σπίτι του.

Άγιος Παντελεήμονας: Ο συγκάτοικος «έκαψε» τον 20χρονο που αναζητείται

Η αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού φέρεται να βοήθησε τους αστυνομικούς να περιορίσουν τον κύκλο των προσώπων που εξετάζονταν και να καταλήξουν στην ταυτότητα του βασικού υπόπτου.

Άγιος Παντελεήμονας: Το μοιραίο ραντεβού της 24χρονης-Άφαντο το κινητό της

Σημειώνεται ότι ο 20χρονος δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Άγιος Παντελεήμονας: Η μαρτυρία του συγκατοίκου που έδωσε νέα στοιχεία

Σημαντική θεωρείται και η μαρτυρία του συγκατοίκου του 20χρονου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ύποπτο στο διαμέρισμα όπου διέμενε, αλλά ήρθαν σε επαφή με τον συγκάτοικό του.

Ο τελευταίος φέρεται να κατέθεσε ότι ο νεαρός τού είχε παραδεχθεί τις πράξεις του πριν εξαφανιστεί από το σπίτι και διαφύγει στο εξωτερικό.

Άγιος Παντελεήμονας: Ο συγκάτοικος «έκαψε» τον 20χρονο που αναζητείται

Άγιος Παντελεήμονας: Τα τελευταία λόγια της 24χρονης στον σύντροφό της

Οι αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για έγκλημα πάθους. Οι δυο τους φέρεται να τσακώθηκαν άγρια στο σπίτι του υπόπτου με αποτέλεσμα ο νεαρός να της αφαιρέσει τη ζωή και να τοποθετήσει τη σορό της στη βαλίτσα, πετώντας την σε πεζοδρόμιο του Άγιου Παντελεήμονα.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο 20χρονος φέρεται να ταξίδεψε αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια να πέρασε στη Γαλλία. Οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν τη συνδρομή των γαλλικών αστυνομικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό του.

Προς το παρόν, ο νεαρός παραμένει ασύλληπτος και η εμπλοκή του στην υπόθεση αποτελεί αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο σενάρια για τον θάνατο της 24χρονης στη βαλίτσα

Άγιος Παντελεήμονας: Τι έδειξε ο ιατροδικαστής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Όπως έχει γίνει γνωστό, κατά την εξέταση δε διαπιστώθηκε κάταγμα στο υοειδές οστό της 24χρονης, εύρημα που θα μπορούσε να συνδέεται με στραγγαλισμό.

Άγιος Παντελεήμονας: Ο συγκάτοικος «έκαψε» τον 20χρονο που αναζητείται

Αυτό, ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου. Οι ερευνητές εξετάζουν και την πιθανότητα να προκλήθηκε ασφυξία με την πίεση αντικειμένου, όπως ένα μαξιλάρι, στο πρόσωπο της γυναίκας.

Άγιος Παντελεήμονας: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 24χρονης

Καθοριστικές αναμένονται οι απαντήσεις από την ιστολογική εξέταση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Μέχρι τότε, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τον ακριβή μηχανισμό θανάτου.

Άγιος Παντελεήμονας: Αναζητούν το κινητό της Αραμάτα

Παράλληλα με την αναζήτηση του 20χρονου, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν και το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης.

Άγιος Παντελεήμονας: Σε 24χρονη ανήκει η σορός - Είχε δηλωθεί η εξαφάνιση

Η συσκευή θεωρείται σημαντικό στοιχείο για την έρευνα, καθώς από τις κλήσεις και τις τελευταίες επικοινωνίες της μπορεί να προκύψουν πληροφορίες για τις επαφές της τόσο κατά την παραμονή της στη Φολέγανδρο όσο και τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Άγιος Παντελεήμονας: Ο συγκάτοικος «έκαψε» τον 20χρονο που αναζητείται

Οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το τελευταίο διάστημα της ζωής της, να διασταυρώσουν τις μαρτυρίες και να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν η σορός της βρεθεί μέσα στη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

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