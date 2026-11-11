Με την ίδια εξαιρετικά βαριά ποινή που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως ολοκληρώθηκε σε δεύτερο βαθμό η δίκη για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης δύο ανήλικων κοριτσιών από τον ίδιο τους τον πατέρα στη Μύκονο. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου έκρινε ομόφωνα τον κατηγορούμενο και επικύρωσε την ποινή κάθειρξης των δις ισοβίων συν 32 ετών. Τα δύο κορίτσια ξέσπασαν σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης, αγκαλιάστηκαν και κατέρρευσαν.

Ο καταδικασθείς, εργολάβος από τη Μύκονο, κάθισε για δεύτερη φορά στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας την κατηγορία του βιασμού κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος των δύο ανήλικων θυγατέρων του. Κατά τη διαδικασία επέμεινε στην αθωότητά του και υποστήριξε ότι είχε πέσει θύμα σκευωρίας, αποδίδοντας τις κατηγορίες σε εκδικητική συμπεριφορά της συζύγου του. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του και προχώρησε σε νέα ομόφωνη καταδίκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εγκληματικές πράξεις άρχισαν όταν τα δύο κορίτσια ήταν 11 ετών και συνεχίστηκαν για χρόνια. Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ενώ καθοριστικό μέρος της αποδεικτικής διαδικασίας αποτέλεσαν οι προανακριτικές καταθέσεις των παιδιών παρουσία παιδοψυχολόγου, οι οποίες προκάλεσαν σοκ σε όσους βρίσκονταν στην αίθουσα.

Η ανάρτηση της μητέρας των κοριτσιών μετά την απόφαση

Συγκινητική ήταν και η ανάρτηση της μητέρας των δύο κοριτσιών μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Στο κείμενό της απηύθυνε κάλεσμα σε άλλες μητέρες να «σπάσουν» τη σιωπή και να απευθυνθούν στις Αρχές.

Η ίδια έγραψε: «Μητέρες, μιλήστε. Η τραγωδία της οικογένειάς μου μπορεί να γίνει μάθημα σε όσες μητέρες περνάνε την ίδια κόλαση μέσα στη σιωπή, είτε επειδή φοβούνται είτε επειδή θεωρούν μάταιο να μιλήσουν πιστεύοντας πως δεν θα γίνει τίποτα. Στην περίπτωσή μου, μετά το πρώτο σοκ που με έκανε να χάσω τον κόσμο και να μην καταλαβαίνω ούτε πού βρίσκομαι. Όταν μπόρεσα να μιλήσω, η πολιτεία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση. Κάλυψε απόλυτα τα παιδιά μου από την πρώτη στιγμή. Ερευνήθηκαν τα πάντα με υπευθυνότητα που δεν έχω ξανασυναντήσει, αλλά και με ευαισθησία μέσα στο δράμα μου. Αυτό ήταν η μεγάλη έκπληξη και η δικαιοσύνη. Προστατεύοντας τα παιδιά μου από την έκθεση μας άκουσε με ανθρωπινότητα σοβαρότητα και ορθολογισμό, αλλά και με δίκαιη αυστηρότητα, τελεσίδικα δις ισόβια και κάποιες δεκάδες χρόνια κάθειρξη, κάτι που στέλνει ένα φοβερό μήνυμα Κάτω τα χέρια από τα παιδιά, διότι αλλιώς κόβονται. Έστειλαν όμως το δικό τους μήνυμα και οι δικηγόροι μου Παντελής Φλώρος Πούλιος, Κώστας Κούρκουλος και Άννα-Μαρία Μπαλάκι, που υπερασπίστηκαν υποδειγματικά τα παιδιά μου ότι η σοβαρότητα, η επαγγελματική επάρκεια αλλά και το επαγγελματικό ήθος είναι πολύτιμα φορτία για κάθε δικηγόρο και εξαιρετικά αποτελεσματικά. Τους ευχαριστώ. Θέλω λοιπόν να βεβαιώσω κάθε μητέρα που περνάει τα ίδια να μιλήσει αμέσως και να μη φοβηθεί τίποτε, ούτε καν το περιβάλλον του βιαστή αν ταυτίστηκε μαζί του, όπως συνέβη στην περίπτωσή μου. Μόνο έτσι θα σώσει τα παιδιά της. Γιατί η πολιτεία δεν είναι αδιάφορη, ούτε οι δικαστές ούτε οι δικηγόροι. Αρκεί να επιλέξουν τους τελευταίους με κριτήρια σοβαρότητας. Αυτό τουλάχιστον αποδείχτηκε στην περίπτωσή μου και θα αποδειχθεί και σε κάθε μητέρα που θα σπάσει τη σιωπή της και θα πάρει τη δύναμη να μιλήσει για την κόλαση που κρύβεται συχνά πίσω από τέσσερις τοίχους, έτσι ώστε με το θάρρος των μητέρων και το φοβερό μήνυμα της πολιτείας ότι ο βιασμός των παιδιών έχει την απάντηση του δις ισόβια να είμαστε οι τελευταίες που περάσαμε τέτοια κόλαση».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται ύστερα από ανώνυμη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Ακολούθησαν αστυνομικές έρευνες, ιατροδικαστικές εξετάσεις, καθώς και εξέταση των δύο κοριτσιών από ψυχολόγο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η κακοποίηση των δύο ανήλικων κοριτσιών φέρεται να είχε ξεκινήσει όταν ήταν 11 ετών και να διήρκεσε περίπου τρία χρόνια. Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Το θέμα είχε αναδείξει τον Ιούνιο του 2025 η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Εφετείο, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε: «αν τελικά έχουν γίνει όλα αυτά ζητώ συγγνώμη. Δεν καταλάβαινα τι έκανα».



