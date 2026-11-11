LiLALO: 25 χρόνια συνεπούς δημιουργίας, με το βλέμμα στο αύριο

Η νέα καμπάνια αποτυπώνει τη διαρκή δημιουργική αναζήτηση της LiLALO γύρω από τα υλικά και τις δυνατότητές τους

Με σημαντικό σταθμό τα 25 χρόνια της στην ελληνική κοσμηματοποιία και με σταθερό προσανατολισμό στη στήριξη του παιδιού, της οικογένειας και του περιβάλλοντος, η LiLALO παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με κεντρικό πρόσωπο τη χαρισματική ηθοποιό Ευγενία Δημητροπούλου.

Ευγενία Δημητροπούλου, Κεντρικό πρόσωπο καμπάνιας LiLALO

Η νέα καμπάνια αποτυπώνει τη διαρκή δημιουργική αναζήτηση της LiLALO γύρω από τα υλικά και τις δυνατότητές τους. Μέταλλα, φυσικές πέτρες και διαφορετικές υφές συναντιούνται και συνδυάζονται με απρόσμενους τρόπους, δίνοντας ζωή σε μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων, σχημάτων και λεπτομερειών. Η πολυφωνία βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ελευθερία των επιλογών: από τις πιο λιτές και διακριτικές δημιουργίες μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και τολμηρά κοσμήματα, κάθε σχέδιο έχει τον δικό του χαρακτήρα, διατηρώντας παράλληλα την αισθητική ταυτότητα της LiLALO.

Ευγενία Δημητροπούλου, Κεντρικό πρόσωπο καμπάνιας LiLALO

Στο επίκεντρο της νέας δημιουργικής πρότασης βρίσκεται η σύγχρονη γυναίκα, οι ανάγκες και οι πολλαπλές πλευρές της καθημερινότητάς της: οι διαφορετικοί ρόλοι, οι εναλλαγές στη διάθεση, οι μικρές και μεγάλες στιγμές που συνθέτουν την προσωπική της διαδρομή, αλλά και η ελευθερία να εκφράζει τον εαυτό της χωρίς περιορισμούς.

Ευγενία Δημητροπούλου, Κεντρικό πρόσωπο καμπάνιας LiLALO

Η LiLALO δημιουργεί κοσμήματα που ακολουθούν αυτή τη δυναμική, προσφέροντας τη δυνατότητα να φοριούνται και να συνδυάζονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Κοσμήματα που δεν επιβάλλουν ένα συγκεκριμένο στιλ, αλλά γίνονται μέρος του προσωπικού ύφους κάθε γυναίκας.

Ευγενία Δημητροπούλου, Κεντρικό πρόσωπο καμπάνιας LiLALO