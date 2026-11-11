Μπορεί όσοι μεγαλώσαμε στα στα 90s να περιμέναμε πώς και πώς να αρχίσει το νέο επεισόδιο της σειράς το "Ρετιρέ" του Γιάννη Δαλιανίδη, και ακόμα να αντηχούν στ’ αυτιά μας οι διάλογοι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, υπήρχε ωστόσο ένας ηθοποιός που «δε το άντεχε καθόλου».

O Φώτης Σεργουλόπουλος μίλησε για τη θεία του Κατερίνα Γιουλάκη/ φωτογραφία από NDP/ Θωμάς Δασκαλάκης

Αυτός δεν ήταν άλλος από την πρωταγωνίστριά του την Κατερίνα Γιουλάκη, όπως και αποκάλυψε στην εκπομπή «Rainbow Marmaids» ο ανιψιός της Φώτης Σεργουλόπουλος.

Στιγμιότυπο από το ρετιρέ

Κατερίνα Γιουλάκη, φωτογραφία από NDP

«H Kατερίνα Γιουλάκη δε το χώνευε το ρετιρέ. Δε της άρεσε. Οι ηθοποιοί δυσκολεύτηκαν πολύ στο Ρετιρέ. Έπαιξα κι εγώ στο Ρετιρέ. Μόλις είχε γυρίσει από τη Γαλλία και μου λέει η θειά μου. Δεν έρχεσαι εκεί;» αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος, λόγω της διάσημης θείας του, αδερφής της μητέρας του, είχε γνωρίσει όταν ήταν μικρός πολλά χρυσά ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου.

Του έχουν μείνει λοιπόν χαραγμένες στο μυαλό του μνήμες από τους μεγάλους αστέρες εκείνης της εποχής.

«Ήμουν στο γύρισμα για το "Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη". Θυμάμαι ήμουν στου Φιλοπάππου. Στο break ήρθε η Μάρω Κοντού και μου έδωσε ένα παγωτό- πύραυλο. Το ότι βρέθηκα εκεί και τα είδα όλα αυτά είναι ένας κόσμος που πραγματικά με έχει επηρεάσει. Έχω γνωρίσει πολλούς αστέρους του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ένα ζαχαροπλαστείο στο Κολωνάκι όπου πήγαιναν εκεί και έτρωγαν ο Μουστάκας, ο Βουτσάς. Όλα αυτά έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη μου» είπε συγκινημένος ο παρουσιαστής της ΕΡΤ.