Με χιούμορ και χωρίς να χάνει την καλή της διάθεση αντιμετωπίζει η Ανθή Βούλγαρη τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να περιμένει το δεύτερο παιδί της. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο σχετικών συζητήσεων, με την ίδια να επιλέγει να απαντά με τον δικό της τρόπο.

Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», το θέμα επανήλθε με αφορμή ένα σχόλιο του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για το σύνολο που φορούσε η συνεργάτιδά του.

«Αυτό τι είναι; Δέρμα φιδιού; Το από πάνω και το από κάτω», τη ρώτησε ο παρουσιαστής, με την Ανθή Βούλγαρη να απαντά με χιούμορ: «Τελευταία τάση της μόδας».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος συνέχισε με ένα κομπλιμέντο για την εμφάνισή της, δίνοντας στην παρουσιάστρια την αφορμή να αναφερθεί ξανά στις φήμες περί εγκυμοσύνης.

«Σήμερα η κοιλιά εντάξει; Ξεφούσκωσε; Όλα καλά. Λοιπόν, καλημέρα», σχολίασε χαρακτηριστικά, δίνοντας τέλος στη συζήτηση με τον δικό της απολαυστικό τρόπο.

Η διάψευση και το απρόοπτο με τη συνάδελφό της

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ανθή Βούλγαρη τοποθετείται δημόσια για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να περιμένει το δεύτερο παιδί της. Μία ημέρα νωρίτερα, η παρουσιάστρια είχε θελήσει να ξεκαθαρίσει τη θέση της, καθώς, όπως αποκάλυψε, δεχόταν συνεχώς τηλεφωνήματα και ευχές από ανθρώπους που θεωρούσαν πως είναι έγκυος.

Μάλιστα, περιέγραψε και ένα περιστατικό με συνάδελφό της, η οποία έσπευσε να της δώσει συγχαρητήρια, έχοντας πιστέψει όσα διάβασε.

«Θέλω να κάνω δήλωση. Με έχουν ταράξει από χθες. Με παίρνουν τηλέφωνο να μου λένε συγχαρητήρια. Με βλέπουν στον δρόμο», ανέφερε αρχικά.

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Στη συνέχεια, δείχνοντας την κοιλιά της, έδωσε τη δική της χιουμοριστική εξήγηση για όσα σχολιάζονται το τελευταίο διάστημα: «Αυτό εδώ είναι καλοπέραση. Θα μπορούσα να είμαι και δύο μηνών. Αν ξέρετε εσείς κάτι που δεν το ξέρω εγώ, οκ, με το καλό να μας έρθει».