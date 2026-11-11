Ανθή Βούλγαρη: «Σήμερα η κοιλιά εντάξει; Ξεφούσκωσε;»

Η ατάκα για την κοιλιά της

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Η απάντησή της για την κοιλιά της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη απαντά με χιούμορ σε φήμες εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια της εκπομπής "Κοινωνία Ώρα MEGA".
  • Αναφέρθηκε σε σχόλιο του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για την εμφάνισή της και σχολίασε την κοιλιά της.
  • Δέχεται συνεχώς τηλεφωνήματα και συγχαρητήρια από ανθρώπους που πιστεύουν ότι είναι έγκυος.
  • Δηλώνει ότι δεν χρειάζεται να απολογηθεί για τα κιλά της και ότι η κοιλιά της είναι αποτέλεσμα καλοπέρασης.
  • Σαρκαστικά αναρωτήθηκε αν γνωρίζει κάτι που δεν ξέρει η ίδια σχετικά με την εγκυμοσύνη.

Με χιούμορ και χωρίς να χάνει την καλή της διάθεση αντιμετωπίζει η Ανθή Βούλγαρη τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να περιμένει το δεύτερο παιδί της. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο σχετικών συζητήσεων, με την ίδια να επιλέγει να απαντά με τον δικό της τρόπο.

Ανθή Βούλγαρη: «Σήμερα η κοιλιά εντάξει; Ξεφούσκωσε;»

Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», το θέμα επανήλθε με αφορμή ένα σχόλιο του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για το σύνολο που φορούσε η συνεργάτιδά του.

«Αυτό τι είναι; Δέρμα φιδιού; Το από πάνω και το από κάτω», τη ρώτησε ο παρουσιαστής, με την Ανθή Βούλγαρη να απαντά με χιούμορ: «Τελευταία τάση της μόδας».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος συνέχισε με ένα κομπλιμέντο για την εμφάνισή της, δίνοντας στην παρουσιάστρια την αφορμή να αναφερθεί ξανά στις φήμες περί εγκυμοσύνης.

«Σήμερα η κοιλιά εντάξει; Ξεφούσκωσε; Όλα καλά. Λοιπόν, καλημέρα», σχολίασε χαρακτηριστικά, δίνοντας τέλος στη συζήτηση με τον δικό της απολαυστικό τρόπο.

Η διάψευση και το απρόοπτο με τη συνάδελφό της

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ανθή Βούλγαρη τοποθετείται δημόσια για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να περιμένει το δεύτερο παιδί της. Μία ημέρα νωρίτερα, η παρουσιάστρια είχε θελήσει να ξεκαθαρίσει τη θέση της, καθώς, όπως αποκάλυψε, δεχόταν συνεχώς τηλεφωνήματα και ευχές από ανθρώπους που θεωρούσαν πως είναι έγκυος.

Βούλγαρη: Διαψεύδει τις φήμες για νέα εγκυμοσύνη - «Μου λένε συγχαρητήρια»

Μάλιστα, περιέγραψε και ένα περιστατικό με συνάδελφό της, η οποία έσπευσε να της δώσει συγχαρητήρια, έχοντας πιστέψει όσα διάβασε.

«Θέλω να κάνω δήλωση. Με έχουν ταράξει από χθες. Με παίρνουν τηλέφωνο να μου λένε συγχαρητήρια. Με βλέπουν στον δρόμο», ανέφερε αρχικά.

Βούλγαρη: «Γιατί πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά;»

Στη συνέχεια, δείχνοντας την κοιλιά της, έδωσε τη δική της χιουμοριστική εξήγηση για όσα σχολιάζονται το τελευταίο διάστημα: «Αυτό εδώ είναι καλοπέραση. Θα μπορούσα να είμαι και δύο μηνών. Αν ξέρετε εσείς κάτι που δεν το ξέρω εγώ, οκ, με το καλό να μας έρθει».

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