Μαριάντα Πιερίδη: Τι είπε για την υγεία της μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο/ βίντεο Happy Day

Η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για την περιπέτεια που είχε με την υγείας της, μετά το εξιτήριο που πήρε. Όπως παραδέχτηκε, φοβήθηκε αρκετά για τη ζωή της και θα πρέπει να παίρνει φαρμακευτική αγωγή για πάντα.

«Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήταν κάποια κρίση άγχους, κάτι τέτοιο. Οπότε θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις. Έκανα εξετάσεις, όχι μόνο αίματος. έκανα ό, τι εξέταση υπάρχει, οι άνθρωποι να είναι καλά. Και τελικά, εντάξει, υπήρχε κάτι, υπήρχε ένα θέμα, το λύσαμε και τώρα είμαι μια χαρά», είπε η τραγουδίστρια στο Happy Day.

Στη συνέχεια, είπε ότι είχε πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, ενώ στην ερώτηση περί λοίμωξης στο έντερο, δε θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες. «Ναι, είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, απλά επειδή το είχα προφανώς πολύ καιρό δε με έριξε, δεν έπαθα κάτι χειρότερο. Φοβήθηκα, αρκετά. Καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην αμελούμε τα σημάδια. Εγώ δεν είχα δώσει σημασία στα σημάδια. Αυτό που ήταν, το καταπολεμήσαμε πάρα πολύ γρήγορα, να είναι καλά ο γιατρός μου, πήγε πάρα πολύ καλά. Θα έχω μια αγωγή, την οποία θα παίρνω forever και βλέπουμε», συμπλήρωσε.

Τον γιο της δεν τον άφησε να πάει στο νοσοκομείο να τη δει. «Ο γιος μου είναι ψύχραιμος, τώρα θα τον συναντήσω και θα δούμε τι έχει να πει», ανέφερε.

Στο πλευρό της ήταν τόσο ο σύντροφός της, Πάνος Ιωάννου, όσο και οι φίλες της. «Όλοι όσοι με αγαπάνε ήταν εδώ», είπε.

Η Μαριάντα Πιερίδη θα εμφανιστεί κανονικά στο νυχτερινό μαγαζί Doors στο Κολωνάκι, όπου τραγουδά κάθε Σάββατο, μαζί με τον Βασίλη Δήμα και την Idra Kayne.