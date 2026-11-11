Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα αρκετά. Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα»

Όσα είπε για την περιπέτεια με την υγεία της, μετά το εξιτήριο

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Μαριάντα Πιερίδη: Τι είπε για την υγεία της μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψε ότι θα χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή για πάντα μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Αισθάνθηκε αδιαθεσία και ταχυκαρδία, αρχικά νομίζοντας ότι ήταν κρίση άγχους.
  • Διαγνώστηκε με πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, αλλά η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί.
  • Δεν επέτρεψε στον γιο της να την επισκεφτεί στο νοσοκομείο, αλλά θα τον συναντήσει σύντομα.
  • Θα συνεχίσει τις εμφανίσεις της στο νυχτερινό μαγαζί Doors στο Κολωνάκι.

Η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για την περιπέτεια που είχε με την υγείας της, μετά το εξιτήριο που πήρε. Όπως παραδέχτηκε, φοβήθηκε αρκετά για τη ζωή της και θα πρέπει να παίρνει φαρμακευτική αγωγή για πάντα. 

«Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήταν κάποια κρίση άγχους, κάτι τέτοιο. Οπότε θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις. Έκανα εξετάσεις, όχι μόνο αίματος. έκανα ό, τι εξέταση υπάρχει, οι άνθρωποι να είναι καλά. Και τελικά, εντάξει, υπήρχε κάτι, υπήρχε ένα θέμα, το λύσαμε και τώρα είμαι μια χαρά», είπε η τραγουδίστρια στο Happy Day.

Μαριάντα Πιερίδη για την υγεία της: «Βρήκαμε τι φταίει»

Στη συνέχεια, είπε ότι είχε πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, ενώ στην ερώτηση περί λοίμωξης στο έντερο, δε θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες.  «Ναι, είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, απλά επειδή το είχα προφανώς πολύ καιρό δε με έριξε, δεν έπαθα κάτι χειρότερο. Φοβήθηκα, αρκετά. Καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην αμελούμε τα σημάδια. Εγώ δεν είχα δώσει σημασία στα σημάδια. Αυτό που ήταν, το καταπολεμήσαμε πάρα πολύ γρήγορα, να είναι καλά ο γιατρός μου, πήγε πάρα πολύ καλά. Θα έχω μια αγωγή, την οποία θα παίρνω forever και βλέπουμε», συμπλήρωσε. 

Μαριάντα Πιερίδη: Τα νέα για την υγεία της - Το μήνυμα από το νοσοκομείο

Τον γιο της δεν τον άφησε να πάει στο νοσοκομείο να τη δει. «Ο γιος μου είναι ψύχραιμος, τώρα θα τον συναντήσω και θα δούμε τι έχει να πει», ανέφερε. 

Στο πλευρό της ήταν τόσο ο σύντροφός της, Πάνος Ιωάννου, όσο και οι φίλες της. «Όλοι όσοι με αγαπάνε ήταν εδώ», είπε. 

Η Μαριάντα Πιερίδη θα εμφανιστεί κανονικά στο νυχτερινό μαγαζί Doors στο Κολωνάκι, όπου τραγουδά κάθε Σάββατο, μαζί με τον Βασίλη Δήμα και την Idra Kayne.

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