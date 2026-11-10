Ο Μπρούνο Τσιρίλο μίλησε για τη σχέση που έχει σήμερα με την Έλενα Ασημακοπούλου και για τον δεσμό του με τη 16χρονη κόρη τους, περιγράφοντας ως δύσκολη την περίοδο που ακολούθησε τον χωρισμό τους.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής βρέθηκε στην Ελλάδα για να δει το παιδί του και, όπως ανέφερε, η επικοινωνία με την πρώην σύζυγό του παραμένει καλή, με κοινή προτεραιότητα την κόρη τους.

Μιλώντας για τον λόγο της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο Μπρούνο Τσιρίλο είπε στον Γρηγόρη Μπάκα: «Ήρθα στην Ελλάδα για να δω λίγο την μικρούλα μου. Τώρα είναι 16 χρονών, αλλά για εμένα είναι ακόμα μικρούλα. Είναι η καψούρα μου, η ζωή μου. Ζούμε για εκείνη».

Τι είπε ο Μπρούνο Τσιρίλο για την Έλενα Ασημακοπούλου και την κόρη τους

Ο πρώην ποδοσφαιριστής περιέγραψε μια σταθερή συνεννόηση με την Έλενα Ασημακοπούλου για όσα αφορούν το παιδί τους, σημειώνοντας ότι ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα για να τη βλέπει και ότι σχεδιάζουν και τη μετάβασή της στην Ιταλία.

Όπως ανέφερε: «Με την Έλενα Ασημακοπούλου είμαστε πολύ καλά. Το παιδί έρχεται τα Χριστούγεννα, τώρα βλέπουμε για το καλοκαίρι να έρθει λίγο εδώ, να κάτσει με τον μπαμπά στην Ιταλία. Εγώ κάθε μήνα είμαι στην Ελλάδα. Φεύγω με την καρδιά γεμάτη και δεν βλέπω την ώρα να ξανά έρθω τον άλλο μήνα».

Στη συνέντευξή του υπογράμμισε ακόμη: «Δεν παίρνω άδεια για να δω το παιδί. Δεν έχουμε μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Όταν μπορώ εγώ και θέλω να έρθω τη βλέπω. Με την Έλενα είναι όλα καλά, έχουμε καλή σχέση και κάνουμε τα πάντα για το παιδί μας».

Η αναφορά του Μπρούνο Τσιρίλο στον χωρισμό

Ο Μπρούνο Τσιρίλο στάθηκε και στο πρώτο διάστημα μετά το διαζύγιο, τονίζοντας ότι η προσαρμογή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο, κυρίως σε ό,τι αφορά την καθημερινή επαφή με την κόρη του.

Χαρακτηριστικά είπε: «Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, εφιαλτικό. Εγώ θα ήθελα αν μπορούσα να το βλέπω κάθε μέρα το παιδί μου. Αυτά είναι μέσα στη ζωή δυστυχώς».

Η σχέση του Μπρούνο Τσιρίλο και της Έλενας Ασημακοπούλου ξεκίνησε το 2007. Τον Οκτώβριο του 2010 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο και στις 13 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους γεννήθηκε η κόρη τους, Μαρία-Ροζάρια. Το 2018 προχώρησαν και σε θρησκευτικό γάμο, ενώ ο χωρισμός τους ανακοινώθηκε επίσημα τον Ιούνιο του 2022.