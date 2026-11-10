H Pizza Fan ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των καταστημάτων της, τρεις εβδομάδες μετά την αναστολή τους λόγω φορολογικών παραβάσεων που κόστισαν στο δημόσιο 35.000.000 ευρώ.

Η εταιρεία, με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ανοίγουν ξανά τα 107 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και οι 2.500 εργαζόμενοι επιστρέφουν στα πόστα τους.

Όπως αναφέρεται, οι καταναλωτές θα μπορούν να παραγγέλνουν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και της εφαρμογής της εταιρείας, τηλεφωνικά, καθώς και από τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες διανομής.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Από αύριο, Τετάρτη 11/11, 107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία.

Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης – η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας».

Pizza Fan: Πώς αποκαλύφθηκε το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής

Η αλυσίδα Pizza Fan βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των Αρχών έπειτα από καταγγελία προς τον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε ορισμένα καταστήματα φέρεται να χρησιμοποιούνταν ειδική επιλογή στο σύστημα παραγγελιών με την ονομασία «απόδειξη κέρασμα», μέσω της οποίας παραγγελίες που πληρώνονταν με μετρητά καταχωρίζονταν χωρίς να εκδίδεται η νόμιμη φορολογική απόδειξη.

Η πρακτική αυτή φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα την απόκρυψη σημαντικών εσόδων και τη μη απόδοση των αντίστοιχων φόρων. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων εμπλεκομένων.

Το εκτιμώμενο προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας ανέρχεται σε τουλάχιστον 35.000.000 ευρώ.

Συνολικά, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 126 άτομα, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, στελέχη και διαχειριστές καταστημάτων franchise.

Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, αδικήματα φοροδιαφυγής, απάτης σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.