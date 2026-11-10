Πολυτεχνείο 2026: Πώς Θα Λειτουργήσουν Σχολεία, Φροντιστήρια

Χωρίς κανονικά μαθήματα θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, καθώς η ημέρα είναι αφιερωμένη στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Οι μαθητές, ωστόσο, θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες για να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες επετειακές εκδηλώσεις. Κλειστά θα παραμείνουν την ίδια ημέρα τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Φέτος συμπληρώνονται 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου δε θα πραγματοποιηθούν τα συνηθισμένα μαθήματα σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Αντί αυτών, θα διεξαχθούν οι καθιερωμένες σχολικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική και τηρείται απουσιολόγιο. Επομένως, η συγκεκριμένη ημέρα δεν αποτελεί σχολική αργία με την έννοια της μη προσέλευσης των μαθητών στο σχολείο.

Οι γιορτές έχουν συνήθως διάρκεια δύο διδακτικών ωρών και περιλαμβάνουν αφηγήσεις, ιστορικές αναφορές, προβολές οπτικοακουστικού υλικού και τραγούδια αφιερωμένα στα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973.

Μέσα από τις εκδηλώσεις, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα γεγονότα της εξέγερσης, το ιστορικό πλαίσιο της δικτατορίας και τη σημασία της αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Πολυτεχνείο 2026: Κλειστά τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δομές, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Πολυτεχνείο: Ένταση για τον τριήμερο εορτασμό στο ΕΜΠ

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα ο σχεδιασμός της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τον φετινό τριήμερο εορτασμό, από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πρυτανεία προωθεί ένα διαφορετικό μοντέλο διοργάνωσης, με αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση και τη χρήση των χώρων του ιστορικού συγκροτήματος της Πατησίων.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται να παραμείνουν κλειδωμένα τα κτίρια, ενώ δε θα παραχωρηθούν αίθουσες για εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ ή εκθέσεις. Οι δράσεις των συλλογικών φορέων θα περιοριστούν στους εξωτερικούς χώρους που θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι πύλες του ΕΜΠ θα ανοίγουν στις 08:30 το πρωί και θα κλείνουν στις 18:00.

Οι περιορισμοί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από φοιτητικούς συλλόγους και εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι οποίοι ζητούν να διατηρηθεί ο ανοιχτός χαρακτήρας του ιστορικού χώρου κατά τη διάρκεια της επετείου.

Την αντίθεσή του στα περιοριστικά μέτρα εξέφρασε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ 1967-1974), Βαγγέλης Γκιούγκης.

Όπως δήλωσε, «στον ιστορικό χώρο δεν έχουν θέση ούτε αστυνομικές δυνάμεις ούτε έκτροπα, απευθύνοντας κάλεσμα για συγκρότηση κοινών επιτροπών λαϊκής και φοιτητικής περιφρούρησης».

Από την πλευρά τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν ένα Πολυτεχνείο ανοιχτό σε ολόκληρη την κοινωνία, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

Το κλίμα έντασης συνδέεται, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, και με τα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τον τριήμερο εορτασμό του 2025, αλλά και με την επίθεση που καταγγέλθηκε στη Γενική Συνέλευση του Μαθηματικού του ΕΚΠΑ.