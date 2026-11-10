Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.26 , 11:04 Άντζελα Γκερέκου – Μαρία Βοσκοπούλου: Βραδινή έξοδος με στιλ & φινέτσα
10.11.26 , 10:39 Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από πολυκατοικία
10.11.26 , 10:32 Δημητρίου- Γκουρνέλου: Ερωτευμένοι στα μπουζούκια
10.11.26 , 10:04 Γιοκαρίνης: «Παλεύω 18 χρόνια με το αλκοόλ – Είμαι 1,5 χρόνο πεντακάθαρος»
10.11.26 , 10:00 «Η αυτού ελαφρότης ο Περελά» του Άλντο Παλατσέσκι, πρώτη φορά στην Ελλάδα
10.11.26 , 09:58 Μπήλιου: Ημερήσιες προβλέψεις & η θετική όψη ανάδρομης Αφροδίτης - Άρη
10.11.26 , 09:52 Nvidia: Το FBI ξεκινά έρευνα για την εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ
10.11.26 , 09:45 Κλινική εξωσωματικής στα Χανιά: Δύο παρένθετες για τα ίδια δίδυμα!
10.11.26 , 09:36 Η Ναταλία Δραγούμη αναπολεί το καλοκαίρι και ποζάρει με μαγιό
10.11.26 , 09:14 Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες
10.11.26 , 09:05 BMW Σειρά 3 Sedan: Σε ποιο εργοστάσιο παράγεται το νέο μοντέλο
10.11.26 , 09:03 Ρίτσαρντ Μπάρτον: Η πολυτάραχη ζωή, οι πέντε γάμοι και το αλκοόλ
10.11.26 , 09:01 Οι ευχές Λασκαράκη στην Εύα: «Το γέλιο σου παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο»
10.11.26 , 08:48 Άγιος Παντελεήμονας: Δύο σενάρια για τον θάνατο της 24χρονης στη βαλίτσα
10.11.26 , 08:43 Τούνη: «Επιτέλους βρήκες boyfriend που δεν τον ενδιαφέρουν τα social»
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Νικολαΐδης:«Είναι καλό να ζει έναν νέο έρωτα. Να θεραπεύσει τις πληγές του»
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Γιατί το ζητά η Κομισιόν
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!»
Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »
Θάνατος Μαζωνάκη: Αυτή είναι η ουσία που σκότωσε τον τραγουδιστή
Καληφώνη για τον χωρισμό από τον Μάστορα: «Κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε»
Εκτός εκπομπής ο Νάσος Γουμενίδης - Τι συμβαίνει με την υγεία του;
Τροχός της Τύχης: Η Γεωργία ξεκλείδωσε με ένα γράμμα ολόκληρο τον γρίφο!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τοπικές βροχές, αυξημένες νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα Τρίτη (10/11), σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 

Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ από το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν στα βορειοδυτικά, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο Ιόνιο.

Παράλληλα, από σήμερα έως και την Παρασκευή (13/11), η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας τους 21 με 23 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Ακόμη οι νότιοι άνεμοι θα ενισχύονται σταδιακά, με αποκορύφωμα την Παρασκευή, όταν θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ο καιρός σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη. Το βράδυ στα βορειοδυτικά οι βροχές θα ενταθούν και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 18 με 19 βαθμούς, στο νότιο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή (ελάχιστες – μέγιστες)

  • Θράκη: 8 – 15°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 6 – 16°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 9 – 16°C
  • Δυτική Μακεδονία: 6 – 15°C
  • Ήπειρος: 9 – 16°C
  • Θεσσαλία: 7 – 19°C
  • Νησιά Ιονίου: 13 – 20°C
  • Δυτική Στερεά: 12 – 19°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 14 – 20°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 11 – 20°C
  • Κυκλάδες: 15 – 21°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 9 – 18°C
  • Κρήτη: 11 – 22°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 12 – 18°C
  • Δωδεκάνησα: 16 – 21°C
  • Αττική: 11 – 18°C
  • Θεσσαλονίκη: 9 – 16°C

Ο καιρός την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, όπου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και πιθανόν στα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα θαλάσσια 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός Άνδρας Που Έπεσε Από Πολυκατοικία
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από πολυκατοικία
κλινική εξωσωματικής στα Χανιά
Ελλαδα
Κλινική εξωσωματικής στα Χανιά: Δύο παρένθετες για τα ίδια δίδυμα!
Άγιος Παντελεήμονας: Τα δύο σενάρια για την 24χρονη στη βαλίτσα
Ελλαδα
Άγιος Παντελεήμονας: Δύο σενάρια για τον θάνατο της 24χρονης στη βαλίτσα
Απάτη Θεσσαλονίκη
Ελλαδα
«Αχυράνθρωποι» Θεσσαλονίκη: Ξύπνησε από κώμα με... 18 εταιρείες
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Αυτή είναι η ουσία που σκότωσε τον τραγουδιστή
Μοναστηράκι: Βίντεο Από Ομαδική Επίθεση Σε 21χρονο
Ελλαδα
Μοναστηράκι: Βίντεο από την άγρια επίθεση τεσσάρων νεαρών σε 21χρονο
Νέα Φιλαδέλφεια: Συγκλονίζει Η Μητέρα Του Νεκρού Βρέφους
Ελλαδα
Νέα Φιλαδέλφεια: «Πονάω» - Συγκλονίζει η μητέρα του νεκρού βρέφους
Άγιος Παντελεήμονας: Η Ιατροδικαστική Για Θάνατο 24χρονης
Ελλαδα
Άγιος Παντελεήμονας: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 24χρονης
Aπάτη Θεσσαλονίκη: Δίνει Ονόματα Ο Πασίγνωστος Ηθοποιός
Ελλαδα
Αποκαλύπτει ονόματα για τις εταιρείες ο πασίγνωστος ηθοποιός - μοντέλο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top