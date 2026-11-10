Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Με τοπικές βροχές, αυξημένες νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα Τρίτη (10/11), σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ από το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν στα βορειοδυτικά, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο Ιόνιο.

Παράλληλα, από σήμερα έως και την Παρασκευή (13/11), η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας τους 21 με 23 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Ακόμη οι νότιοι άνεμοι θα ενισχύονται σταδιακά, με αποκορύφωμα την Παρασκευή, όταν θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ο καιρός σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη. Το βράδυ στα βορειοδυτικά οι βροχές θα ενταθούν και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 18 με 19 βαθμούς, στο νότιο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή (ελάχιστες – μέγιστες)

Θράκη: 8 – 15°C

Ανατολική Μακεδονία: 6 – 16°C

Κεντρική Μακεδονία: 9 – 16°C

Δυτική Μακεδονία: 6 – 15°C

Ήπειρος: 9 – 16°C

Θεσσαλία: 7 – 19°C

Νησιά Ιονίου: 13 – 20°C

Δυτική Στερεά: 12 – 19°C

Δυτική Πελοπόννησος: 14 – 20°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 11 – 20°C

Κυκλάδες: 15 – 21°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 9 – 18°C

Κρήτη: 11 – 22°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 12 – 18°C

Δωδεκάνησα: 16 – 21°C

Αττική: 11 – 18°C

Θεσσαλονίκη: 9 – 16°C

Ο καιρός την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, όπου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και πιθανόν στα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα θαλάσσια 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.