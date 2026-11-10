Η Ναταλία Δραγούμη αναπολεί το καλοκαίρι και ποζάρει με μαγιό

«Εκεί που καθόμουν στον καναπέ με κάλτσες και πουλοβεράκι...»

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Δραγούμη: «Κάθε στιγμή που περνά με πονάει. Με κυριεύουν οι αναμνήσεις μου»

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Ο καιρός μπορεί να έχει κρυώσει, και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μπει σε mood Χριστουγέννων, όμως η Ναταλία Δραγούμη φαίνεται πως αρνείται να αποχαιρετήσει την αγαπημένη της εποχή. Η γνωστή ηθοποιός, που λατρεύει το καλοκαίρι, αποφάσισε να ανεβάσει τη θερμοκρασία στο Instagram, δημοσιεύοντας μια άκρως καλοκαιρινή και εντυπωσιακή φωτογραφία.

Nαταλία Δραγούμη: Το άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών

Όλα ξεκίνησαν όταν ένιωσε νοσταλγία για τις καλοκαιρινές μέρες. Καθώς βρισκόταν στη θαλπωρή του σπιτιού της, ντυμένη με άνετα χειμωνιάτικα ρούχα, ο νους της φαίνεται πως ταξίδεψε πίσω στις ηλιόλουστες μέρες και στη χαλάρωση με φόντο το απέραντο γαλάζιο της Ελλάδας μας. Έτσι, ανέβασε ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει δίπλα σε μια πισίνα, φοράει ένα εντυπωσιακό λεοπάρ μπικίνι και κλέβει για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις.

Η Ναταλία Δραγούμη διαθέτει ένα τρομερό και εξαιρετικά γυμνασμένο κορμί, αποτέλεσμα της συστηματικής της αφοσίωσης στη γυμναστική. Η αψεγάδιαστη σιλουέτα της προκάλεσε για ακόμα μία φορά τα αποθεωτικά σχόλια των ακολούθων της.

Συνοδεύοντας τη φωτογραφία με την αυθόρμητη διάθεσή της, η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα: «Εκεί που καθόμουν στον καναπέ με κάλτσες και πουλοβεράκι σπιτιού, μου ήρθε ξαφνικά μια νοσταλγική ανατριχίλα καλοκαιριού…», δείχνοντας πως η καρδιά της παραμένει σταθερά στο ελληνικό καλοκαίρι.

Δες την ανάρτησή της: 

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ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
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