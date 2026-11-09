Απών από το πόστο του ήταν σήμερα ο Νάσος Γουμενίδης, με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή να συνδέεται ζωντανά με την εκπομπή του για να εξηγήσει τον λόγο.

Θετικός στον κορωνοϊό ο Νάσος Γουμενίδης: «Είναι η 3η φορά, ο πόνος ήταν στα κόκαλα» / NDP Νίκος Ζότος

Τη θέση του στο τιμόνι της παρουσίασης πήρε ο Φοίβος Παπαδάκης, ενώ ο ίδιος ο Νάσος Γουμενίδης αποκάλυψε πως νοσεί με κορωνοϊό, δίνοντας λεπτομέρειες για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει στο σπίτι του.

«Είναι μια συνθήκη πολύ δύσκολη για την οικογένειά μου, όχι μόνο για μένα, διότι έχουμε κολλήσει όλοι. Έχει κολλήσει και η γυναίκα μου, η κόρη μου προς το παρόν έχει γλιτώσει, αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι ύπουλο το συγκεκριμένο μικρόβιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Νάσος Γουμενίδης τόνισε πόσο ευάλωτοι είναι όσοι δουλεύουν στην τηλεόραση και έρχονται καθημερινά σε επαφή με πολύ κόσμο: «Θέλω να πω, να είστε πολύ προσεκτικοί, εμείς είμαστε εκτεθειμένοι λόγω της δουλειάς μας... καλώς ή κακώς είναι η τρίτη φορά που το περνάω. Κάθε φορά είναι και διαφορετικό, αυτή τη φορά ο πόνος ήταν πολύ στα κόκαλα και στο σώμα, με ένα μπούκωμα που φέρνει σε μία απλή ίωση στην αρχή, αλλά δυστυχώς μετά τα πράγματα δυσκόλεψαν».

«Διανύω την 3η μέρα, λένε συνήθως ότι είναι 4 οι μέρες που το έχεις αυτό και το αντιμετωπίζεις. Γεγονός είναι ότι είμαστε καλά και ότι προσέχουμε την υγεία μας και αυτό μας βοηθάει πολύ... Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να προσέχει, γιατί είμαστε άνθρωποι και η ευαλωτότητα είναι παντού», συμπλήρωσε.