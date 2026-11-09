Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM 7, τα μοντέλα πήραν μέρος στην πρώτη τους γυμνή φωτογράφιση!

Η Σταυρούλα δεν ήθελε να συμμετάσχει στην beauty καμπάνια, ανακοινώνοντας την επιθυμία της στη Ζενεβιέβ Μαζαρί. Οι δυο κυρίες σεβάστηκαν την απόφασή της, παρότι προσπαθούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή να της αλλάξουν γνώμη.

Η Σταυρούλα Μ. αποχωρεί οικειοθελώς από το GNTM 7!

Πριν αποχωρήσει οικειοθελώς από τον διαγωνισμό ομορφιάς, η Σταυρούλα αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της, οι οποίοι ήταν ολοφάνερο πως δεν περίμεναν αυτήν την εξέλιξη.

«Το ξέρω κι εγώ η ίδια ότι είναι κρίμα να φύγω, αλλά θα κάνω θεαματική έξοδο», δήλωσε η Σταυρούλα, ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Δεν ήθελα να φύγω. Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή».

Η Anastazja εξέφρασε την ειλικρινή της άποψη για την απρόσμενη αποχώρηση της Σταυρούλας, λέγοντας: «Δε θα μου λείψει από το σπίτι. Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Δε μου κάνει μεγάλη διαφορά το αν θα έμενε ή αν θα έφευγε. Δεν είχα ποτέ καμία χημεία με αυτήν την κοπέλα».

Σταυρούλα και Αναστασία δεν βρήκαν ποτέ χημεία!

Η Σταυρούλα φεύγει σε μια χρονική περίοδο όπου η πορεία της στο GNTM ήταν ανοδική, με την ίδια να καταφέρνει να ξεπερνά όλα τα ντισαβαντάζ που της έδιναν τα άλλα μοντέλα προκειμένου να τη δυσκολέψουν, επισπεύδοντας την αποχώρησή της.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7