Η απόλυτη ανατροπή! Η Σταυρούλα Μ. αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM

«Δεν ήθελα να φύγω. Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή», δηλωσε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταυρούλα αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM 7, αρνούμενη να συμμετάσχει σε γυμνή φωτογράφιση.
  • Η απόφαση της έγινε σεβαστή από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τους συμπαίκτες της, οι οποίοι δεν την περίμεναν.
  • Η Σταυρούλα δήλωσε ότι είναι κρίμα να φύγει, αλλά θα κάνει θεαματική έξοδο.
  • Η Anastazja εξέφρασε ότι δεν θα της λείψει, καθώς δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση.
  • Η Σταυρούλα είχε ανοδική πορεία στο διαγωνισμό, ξεπερνώντας δυσκολίες από άλλα μοντέλα.

Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM 7, τα μοντέλα πήραν μέρος στην πρώτη τους γυμνή φωτογράφιση!

Η Σταυρούλα δεν ήθελε να συμμετάσχει στην beauty καμπάνια, ανακοινώνοντας την επιθυμία της στη Ζενεβιέβ Μαζαρί. Οι δυο κυρίες σεβάστηκαν την απόφασή της, παρότι προσπαθούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή να της αλλάξουν γνώμη.

Η Σταυρούλα Μ. αποχωρεί οικειοθελώς από το GNTM 7!

Η Σταυρούλα Μ. αποχωρεί οικειοθελώς από το GNTM 7!

Πριν αποχωρήσει οικειοθελώς από τον διαγωνισμό ομορφιάς, η Σταυρούλα αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της, οι οποίοι ήταν ολοφάνερο πως δεν περίμεναν αυτήν την εξέλιξη.

«Το ξέρω κι εγώ η ίδια ότι είναι κρίμα να φύγω, αλλά θα κάνω θεαματική έξοδο», δήλωσε η Σταυρούλα, ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Δεν ήθελα να φύγω. Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή».

Η Anastazja εξέφρασε την ειλικρινή της άποψη για την απρόσμενη αποχώρηση της Σταυρούλας, λέγοντας: «Δε θα μου λείψει από το σπίτι. Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Δε μου κάνει μεγάλη διαφορά το αν θα έμενε ή αν θα έφευγε. Δεν είχα ποτέ καμία χημεία με αυτήν την κοπέλα».

Σταυρούλα και Αναστασία δεν βρήκαν ποτέ χημεία!

Σταυρούλα και Αναστασία δεν βρήκαν ποτέ χημεία!

Η Σταυρούλα φεύγει σε μια χρονική περίοδο όπου η πορεία της στο GNTM ήταν ανοδική, με την ίδια να καταφέρνει να ξεπερνά όλα τα ντισαβαντάζ που της έδιναν τα άλλα μοντέλα προκειμένου να τη δυσκολέψουν, επισπεύδοντας την αποχώρησή της.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7 

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